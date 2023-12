Héctor Amaris, el Oso Yogui, está desesperado por hablar en la Corte Suprema, ruega a los magistrados que lo citen a declarar en el caso de Arturo Char

Pues bien, Amaris no solo ya tiene toda la información, está listo y quiere declarar, por este motivo, en la carta enviada a la Corte Suprema señala que “desde ese momento y hasta la fecha he estado atento a esa la re programación sin que la misma se haya generado”.

Por eso, en la misma carta señaló que “atendiendo a la amplia divulgación que se hizo por parte de la Honorable Corte de mi nombre como testigo o posible participe de esos hechos me permito Solicitar de manera perentoria se me cite en las instalaciones del consulado en la ciudad de Miami con el fin de aportar mi verdad dentro de la investigación de la referencia”.

¿Quién es el Oso Yogui?

Al hablar de su fuga, señaló que antes de hacerlo recibió la visita de un prestante abogado llamado Diego Muñetón, cercano a los Char: “Ellos me dijeron: ‘Nosotros te vamos a ayudar, te vas a ir’; me hablaron de Héctor Amaris. Me dijeron: ‘Así como hicimos con Héctor Amaris, que está con su esposa, con sus hijos, teniendo una vida tranquila, así la vas a tener tú’. Eso fue lo que me dijeron antes de que me hablaran”.