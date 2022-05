Hombre que mató a su perro para comérselo en Santa Rosa de Cabal quedó libre

Al parecer, no es la primera vez que este individuo comete una acción similar.

Este fin de semana en zona rural de Santa Rosa de Cabal, Johan Robert Espinosa García fue sorprendido por la Policía y por funcionarios de la administración municipal, cuando estaba desollando a su mascota ‘Blacky’, mientras lo tenía suspendido de las patas traseras, para posteriormente comérselo.

Luego de la detención, el sujeto fue presentado ante un juez de control de garantías y la Fiscalía le imputó el cargo por el delito de maltrato animal, el cual no fue aceptado, por lo que fue dejado en libertad mientras avanzan las investigaciones. Finalmente, el juez del caso decidió que esta es una medida excarcelable y lo dejó libre.

La Fiscalía apeló la decisión del juez y se espera que en las próximas semanas se conozca la decisión de otro juez asignado para este caso.

De acuerdo con la directora de Bienestar Animal de Santa Rosa de Cabal, Janeth Álvarez, el hombre sometió al perro a maltrato, ayuno y golpes que le destrozaron el cráneo, para después proceder a comérselo.

“La gravedad de la situación no radica en que se alimente del animal, sino en que hay claros signos de maltrato”, explicó la directora.

La funcionaria aseguró que no es la primera vez que este hombre comete este tipo de vejámenes, pues los mismos vecinos manifiestan que otros perros habían sido víctimas de maltratos similares. Inclusive, el hombre llegó al punto de comerse al gato de los sobrinos.

Respecto a la decisión tomada por el juez de dejar en libertad al sujeto, frente a un delito cuya pena oscila entre los 12 y los 36 meses de prisión, la comunidad ha mostrado su indignación a través de redes sociales. “Nos defraudan los jueces de este país”, expresó una ciudadana a través de su cuenta de Twitter.

Hombre cancela su boda después de que su futura esposa casi mata a su perro

Un curioso caso ha llamado la atención de muchas personas. Los familiares y amigos de un hombre de 28 años no pueden creer que la decisión que este tomó de dejar a un lado el matrimonio con su futura esposa fuera de una manera tan repentina.

Todo comenzó en la despedida de soltera de la exnovia, pues ella compartió con sus amigas en el apartamento en el que vivía junto al que iba a ser su esposo. Sin embargo, por descuido, su mascota casi muere, publicó el periódico estadounidense The New York Times.

En la celebración, aunque el hombre se fue de la casa, el perro permaneció con la mujer.

“Mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, señaló.

Desde 2018, la pareja mantuvo una relación amorosa y hace medio año se comprometieron, es decir, la planeación de su matrimonio no fue fugaz. No obstante, debido al comportamiento de la mujer durante su despedida de soltera, el hombre se dio cuenta que no quería compartir el resto de su vida con ella, pues casi mata a su mascota por negligencia.

En la madrugada de la celebración de despedida de soltera, la mujer llamó a su exnovio a las 5:00 a. m. del pasado domingo 17 de abril, porque, según las declaraciones, la mascota no se encontraba bien y ella no sabía qué hacer.