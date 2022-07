Humberto de la Calle seguirá siendo senador, rechazan demanda en contra de su elección

SEMANA conoció que el Consejo de Estado inadmitió para su estudio una demanda de nulidad en contra de la elección de Humberto de la Calle como senador de la República para el período 2022-2026.

En la acción judicial, radicada por el presentante legal de la Veeduría Ambiental Recursos Sagrados, Juan Carlos Calderón España se menciona que el exvicepresidente había recibido el aval del partido Verde Oxígeno, como cabeza de lista de la Alianza Verde, para que presentara su candidatura al Senado.

En los comicios celebrados el pasado 13 de marzo, De la Calle obtuvo 187.307 votos, convirtiéndose así en el único senador elegido por el partido Verde Oxígeno para el período 2022-2026. Sin embargo, el 17 de julio, se conoció públicamente la expulsión del exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz que se adelantó en La Habana (Cuba) con la guerrilla de las Farc.

En su cuenta de Twitter, Ingrid Betancourt, quien es la líder del partido Verde Oxígeno, anunció la expulsión de Humberto de la Calle y a Daniel Carvalho Mejía.

Frente a esto, se considera que se presenta una doble militancia, por lo que pedía que se anulara los efectos de la Resolución E-3332 del 19 de julio del 2002 que avaló la elección de Humberto de la Calle como Senador.

“En armonía de lo expuesto hasta aquí, queda claro que, el señor Humberto de la Calle Lombana, con su expulsión del Partido Verde Oxígeno, incurre en doble militancia como consecuencias del deber que se desprende del artículo 2 de la Ley 1474 de 2011, esto es, de que los ‘candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un medio o movimiento político. Deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo”.

Con ponencia del magistrado Pero Pablo Vanegas Gil, la Sección Quinta del Consejo de Estado inadmitió para su estudio al considerar que no cumple con todos los requisitos exigidos, hecho por el cual le dio tres días al demandante para que subsane los errores y la presente nuevamente.

La tutela contra Verde Oxígeno

En la actualidad el juzgado séptimo de ejecución de sentencias de Bogotá estudia una acción de tutela presentada por los senadores Humberto de la Calle Lombana y Daniel Carvalho Mejía en contra del Partido Verde Oxígeno por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, participación en la confrontación, ejercicio y control del poder político y a construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna.

El @verdeoxigenocol expulsó ayer a @DeLaCalleHum y @davalho. Habíamos acordado zanjar con decoro nuestras diferencias. Prefirieron atacar. La Libertad es decidir uno quién quiere ser. El PVO perdió curules pero ganó unidad. Ahora está libre para impulsar candidatos coherentes. — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) July 17, 2022

Tras conocer la expulsión de la colectividad, Humberto de la Calle aseguró que la decisión de Ingrid Betancourt lo tomó por sorpresa. Aclaró que Verde Oxígeno es un partido “independiente” y por eso podía tomar una posición frente al gobierno de Gustavo Petro.

“Este no puede ser un partido donde alguien da una orden y la bancada obedece, como un esquema de disciplina rígida, que me parece no es correcto (…) Tenemos una discrepancia de fondo; a través de los medios Íngrid Betancourt ha decretado la oposición cuando la bancada ni siquiera ha asumido una posición, nosotros preferimos la independencia”, mencionó De la Calle en entrevista con Blu Radio.

"El espíritu del partido Verde Oxígeno es cómo lograr un espacio descontaminado donde gente común y corriente pueda acercarse a hacer política, sin que tengan que negociar cosas por debajo de la mesa": @IBetancourtCol #IngridRompeConDeLaCalle



Vea más: https://t.co/9wwJkN4WiD pic.twitter.com/zky1oyqEr4 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 18, 2022

Consideró que las elecciones pasadas se destacaron por los mensajes de odio y ataques personales, lo cual debe ser reformado y estudiado.

“Este es un momento en el que estamos saliendo de una ferocidad y un fanatismo brutal, luego, me parece, entrar en una oposición desde un principio sin darle la oportunidad al nuevo gobierno es anticlimático, no es lo que los colombianos quieren. Por eso, nuestra idea es de independencia”, declaró.