Influenza AH3N2: ¿De qué se trata la peligrosa enfermedad que causó la muerte de un cadete y contagió a cientos más?

4. Se establecieron medidas de control inmediato y específico, indicando cuarentena del 5/02/2024 al 14/02/2024 para los casos expuestos, siempre y cuando no se identifiquen nuevos casos.

La entidad agrega que, de acuerdo con los protocolos emitidos por el Instituto Nacional de Salud, se continuará vigilando el caso, pero asegura que no hay motivo para alarmarse. “ Es importante recordar la importancia de mantener espacios bien ventilados, usar el tapabocas cuando se presentan y vacunarse contra influenza y COVID-19 según las indicaciones ”, asegura.

¿Qué es la Influenza AH3N2?

“Aunque se desconoce si este virus seguirá apareciendo en seres humanos o si se hará más común, es posible que los proveedores de atención médica tengan que cuidar a pacientes infectados por este virus . No hay información que indique que las características de contagio del virus H3N2v sean diferentes a las de los virus de la influenza estacional”, asegura la entidad.

La entidad relata que el virus presente en la Escuela de Cadetes, es uno de los cuatro tipos de la gripe estacional: A, B, C y D. Los causantes de las epidemias estacionales son los virus gripales de tipo A y B.

La historia del cadete que falleció

Agregó que su hijo le contó que, al ver su estado de salud, fue remitido al dispensario militar, pero allí solamente le hicieron el diagnóstico médico, no le dieron medicamentos para tratar los quebrantos de salud que venía padeciendo.

“Mi hijo me informó que en el Ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar”, denunció la afligida mamá.