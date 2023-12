Inicia el plan éxodo de fin de año y así operará la vía al Llano en este puente festivo con restricción para vehículos de carga

Según lo explicado por el secretario, el plan consiste en un paso alterno cada dos horas, en sentido Bogotá-Villavicencio y Villavicencio-Bogotá. En principio, el horario de los reversibles será el mismo que se ha aplicado hasta ahora: de 7:00 a 9:00 a.m., de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y de 1:00 a.m. a 3:00 a.m.