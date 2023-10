Iván Duque le contesta a Gustavo Petro en SEMANA sobre el Metro de Bogota: “Aquí lo que hay es la terquedad de un señor”

En ese interés de frenar la obra tal y como viene, el primer mandatario se despachó contra su antecesor. “Cuando llegué a la presidencia no encontré ningún estudio del metro elevado en ingeniería avanzada y no lo he recibido durante este periodo. Han pasado nueve años después que yo mismo le entregué al gobierno nacional los estudios del metro subterráneo”, dijo en referencia al gobierno Duque.