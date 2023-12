Iván Duque se va de frente contra Gustavo Petro por decreto derogado: “Otra medida en favor del crimen”

“ El decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores. Era una medida contra los jíbaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas deposiciones, les llegó su diciembre a los delincuentes”, escribió Duque en sus redes sociales.

“ Si la constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes, sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan la ciudadanía”, escribió Petro en redes sociales.

Más reacciones a la derogación del decreto