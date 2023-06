“Me preocupa”: James Rodríguez habló sobre la economía de Colombia, el Gobierno Petro y una posible reelección

En una conversación franca y en la que se abordaron múltiples temas, James Rodríguez, una de las estrellas más destacadas de la historia fútbol colombiano, se sinceró y habló sin tapujos en entrevista con SEMANA. El mediocampista, reconocido por su habilidad técnica y visión de juego, brindó su perspectiva sobre su carrera, su legado y se animó a hablar de temas políticos y económicos de Colombia.

James en su entrevista con Vicky Dávila para SEMANA. - Foto: SEMANA

En medio de la realidad que atraviesa Colombia, Rodríguez se muestra optimista y sigue creyendo en el potencial de su país. El talentoso mediocampista reconoció los desafíos actuales, pero también destacó los esfuerzos y las inversiones que se están realizando para contribuir al desarrollo y generar oportunidades.

Durante la conversación con Vicky Dávila, James dio su opinión acerca del gobierno de Gustavo Petro. Con un tono ameno y respetuoso, el futbolista demostró su postura de mantenerse alejado de la política y su deseo de que las acciones de los gobernantes beneficien a toda la nación.

Ante la pregunta directa de si le gustaba el gobierno de Petro, James respondió con humor: “Estoy alejado de todas esas cosas. Respeto a todo el mundo y entiendo que cada uno está cumpliendo su función. Solo espero que actúen de manera positiva para que el país progrese siempre y no retroceda”.

El futbolista dejó claro que su enfoque se centra en el bienestar general de Colombia, destacando la importancia de que los líderes actúen de manera responsable y beneficien a toda la sociedad. Aunque sí reconoció que no le gustaría una reelección del mandatario para 2026, y que prefiere que lleguen otras personas a los altos cargos del país.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

V. D.: Usted está invirtiendo en Colombia. ¿Cómo ve el país?

J. R.: El país está en una situación incómoda, pero todavía creo en Colombia. Estamos invirtiendo, generando empleo, no solo con los cafés y restaurantes. Ahora vamos a promover el estudio para 35 jóvenes en tres universidades. Reitero, creo en Colombia, pero hay una situación dura para mucha gente.

V. D.: ¿Le preocupa la situación política?

J. R.: Sí, un poquito, la verdad.

V. D.: ¿Por qué, James?

J. R.: Por todo lo que se vive y se dice. No leo mucho noticias, pero por lo que veo es una situación complicadita, pero todavía creo que hay gente buena que puede ayudar a que el país cambie.

V. D.: ¿Le gusta el Gobierno de Gustavo Petro?

J. R.: (Risas).

V. D.: Usted me prometió que me iba a contestar todo.

J. R.: Estoy un poco alejado de esas cosas, respeto a todo el mundo. Solo espero que actúen de buena manera para que el país esté siempre bien, para que suba siempre y no baje, porque Colombia es un país increíble.

V. D.: Si el presidente Gustavo Petro se quisiera quedar después de 2026, ¿usted estaría de acuerdo?

J. R.: Esas preguntas, Vicky…

V. D.: Respóndame, por favor.

J. R.: Que en estos cuatro años haga las cosas bien, que ayude al país, que no se beneficien algunas personas, sino que piense en todo el país y que cuando cumpla cuatro años, en 2026, venga otra gente que ayude a Colombia.

V. D.: ¿O sea, que en 2026 llegue otro presidente?

J. R.: Sí, para mí sí.

V. D.: ¿O sea no estaría de acuerdo con una reelección?

J. R.: No.

V. D.: Hay mucha polarización. ¿Usted, que se mete a las redes sociales y ve mucha agresividad y violencia, qué opina?

J. R.: No veo redes, solo Instagram. No veo Twitter, ni Facebook. No tengo redes, pero las fotos que quiero que pongan las envío y me las publican.

V. D.: ¿Alguna vez ha votado?

J. R.: No, porque siempre que hubo elecciones estaba fuera del país. Entonces no tuve la oportunidad.