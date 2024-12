"¡Qué viva la soberanía de Colombia, abajo la república banana!". Gritando estas arengas hizo su ingreso Jesús Santrich a los juzgados de Paloquemao este lunes. Un fuerte dispositivo de seguridad compuesto de más de 30 hombres del CTI y de la Policía estuvo a cargo del traslado, el cual se cumplió sin mayores contratiempos. A las 2:30 pm en punto ingresó en su silla de ruedas al segundo piso del complejo judicial, donde será imputado por narcotráfico y concierto para delinquir.



A las afueras de los juzgados decenas de simpatizantes lo acompañan con carteles que reclaman su libertad. El exlíder de las Farc lleva sus tradicionales lentes oscuros y una pañoleta en el cuello. Al ingresar a la sala de audiencia Santrich saludó a la prensa.

Dos abogados ejercerán la defensa de Santrich ante la jueza 16 de control de garantías de Bogotá: Eduardo Matías y Diego Martínez. Además, una enfermera asignada por la Fiscalía lo acompaña todo el tiempo desde que fue dado de alta el domingo del hospital Méderi.



En este centro médico se llevó a cabo la diligencia de legalización de captura, que se prolongó por más de nueve horas este sábado y terminó a la madrugada del domingo. La recaptura del exjefe guerrillero, en la puerta de la cárcel La Picota, fue declarada como legal. Ahora, la misma jueza deberá determinar si la evidencia presentada por la Fiscalía es suficiente para mantenerlo privado de la libertad o si dicta alguna otra medida de aseguramiento. La audiencia será de puertas abiertas, por lo que las autoridades hacen un estricto control de ingreso de asistentes.

La prueba reina en contra de Santrich es la declaración que entregó el testigo protegido Marlon Marín desde Estados Unidos a la Fiscalía colombiana. Con esta evidencia, el ente investigador abrió investigación después de un año de haberse destapado el escándalo y pidió la orden de captura en Colombia.



Hacia las 3:30 p.m., el personal del CTI le trajo almuerzo a Santrich a la sala. Su abogado Diego Martínez decidió probar el alimento y la bebida antes de que el exguerrillero procediera a comer. Después, Santrich hizo su presentación personal: “No hay mejor forma de alcanzar la libertad que luchar por ella, Simón Bolívar. Espero que esta audiencia sirva para dar un paso a la paz y no a la ratificación de la calificación de República Banana que tiene nuestro país, mi nombre es Seuxis Pausxis Hernández Solarte”. La jueza le pidió que se limite a dar respuesta a lo que le preguntan.



"Santrich estaba lúcido"



El exguerrillero le pidió a la jueza ilustración sobre lo ocurrido en la audiencia de legalización de captura ya que dijo no tener "claridad". Acto seguido, la funcionaria judicial explicó las condiciones en que se dio la diligencia y le aclaró que bien pudo haberse llevado a cabo sin su presencia en los juzgados de Paloquemao o con su presencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Méderi, como en efecto ocurrió.



La funcionaria judicial advirtió que toda la diligencia está grabada y que los médicos que tenían su atención a cargo autorizaron la legalización de la captura. Incluso, aseguró que Santrich mostró señales de lucidez durante el desarrollo de la misma. Una vez claro este punto, los abogados de Santrich procedieron a poner su primer recurso.



Para el abogado Eduardo Matías, la Fiscalía no tenía competencia para investigar y procesar a Santrich. Ellos consideran que su captura era improcedente porque, según el Consejo de Estado, Santrich ostenta la investidura de congresista y por tanto su juez es la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia recusaron, primero, al ente investigador y después a la jueza, por haber hecho un supuesto prejuzgamiento.



Jueza en apuros

La jueza se negó a declararse impedida, pero para estudiar la recusión decidió decretar un nuevo receso. Así lo hizo en medio de una evidente confusión en la cual la audiencia cayó en un limbo. La togada tuvo que llamar a las partes y conversar con estos off the record, tras esto dijo que continuría al cabo de 45 minutos.

Los abogados de Santrich lograron poner en apuros a la jueza. La recusaron porque en la audiencia de legalización de captura habría prejuzgado al conceptuar sobre la medida de aseguramiento que sería un tema a discutir más adelante, es decir, durante la audiencia de imputación de cargos que se lleva a cabo este lunes en los juzgados de Paloquemao y no en la madrugada del domingo cuando solo se trataba de evaluar la legalidad del procedimiento de captura.

Si la jueza decide no aceptar ese recurso el asunto se iría al juez de conocimiento y la accidentada audiencia probablemente se suspendería.

La defensa de Santrich también trabó un conflicto de competencia respecto de la jueza. Los abogados plantearon recurso de impugnación de competencia al insistir en que Santrich es congresista, aunque no se posesionó como Representante a la Cámara, lo cual no pudo ocurrir por razones de fuerza mayor. Para el abogado Eduardo Matías, de acuerdo a fallos del Consejo de Estado “ostenta la investidura de congresista”. Hasta tanto no se dirima la impugnación por competencia, la audiencia de imputación deberá suspenderse. Producto de la impugnación la jueza puede mantenerse en sus funciones o puede ser relevada para enviarle el caso a la JEP o a la Corte Suprema de Justicia.

Cuando Santrich tomó la palabra e hizo su presentanción, con arenga incorporada, también jugó una carta jurídica al solicitarle a la jueza que por favor le informara qué había ocurrido en la audiencia realizada cuando él dstaba en cuidados intensivos del hospital Méderi: “no tengo claridad sobre eso”, dijo. El quid del asunto es que la jueza accedió a dicha petición. Con la salvedad de que sus abogados deberían haberlo puesto al tanto la jueza hizo un recuento de lo ocurrido en aquella diligencia.

Juristas atentos a la diligencia aseguran que con eso la jueza admitió tácitamente que Santrich no estaba en plenitud de conciencia y razonamiento con lo cual esa diligencia resultaría ilegal.



El resuelve

Sobre el conflicto de impugnación de competencia la jueza sostuvo que a su criterio no hay duda sobre cuál es el juez al que le corresponde conocer sobre la audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Para ella, aunque efectivamente la defensa de Santrich presentó documentos que señalan que este ostenta la investidura de congresista, nunca se surtió su posesión por lo que no puede ser procesado como un aforado.

La jueza resaltó a pesar de que fue un motivo de fuerza mayor lo que impidió que Santrich asumiera su curul esa circunstancia hace sobre él no esté institucionalizado el fuero: "Al no haberse posesionado como Representante no tiene fuero para alegar incompetencia de este despacho", indicó.



Luego de varios irés y venires, incluyendo un momento en que la juez dijo “Me disculpan pero no tengo esto muy claro...”, la togada indicó que como hay duda de si es aforado o no enviará a la Corte Suprema para que allá se defina.



Santrich es el primer excombatiente en quedar en la mitad de tres jurisdicciones: ante la JEP debe responder por los hechos delictivos cometidos antes de la firma del acuerdo de paz y todavía tiene por definirse allí la apelación a la solicitud de extradición de Estados Unidos. Una segunda jurisdicción es la de Estados Unidos que lo reclama para que responda por graves cargos de narcotráfico. Y la tercera es la justicia ordinaria -ya sea ante jueces o ante la Corte Suprema de Justicia- que comenzó procesarlo por supuestos hechos cometidos después de la firma del acuerdo de paz.



Ante este pulpo de tres tentáculos, los abogados de Santrich solo le piden a la justicia que le permitan seguir asistiendo a sus compromisos con la justicia especial de paz. En respuesta, la jueza le pidió que la JEP que notifique al centro de servicios de Paloquemao de la próxima diligencia para el 22 de mayo.