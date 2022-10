Jesús Santrich | Juez federal de EE.UU. ordena confirmar la muerte del excomandante de las Farc

Una jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) le dio plazo, hasta el próximo 7 de octubre, a las autoridades para que verifiquen y confirmen la muerte del excomandante guerrillero Seuxis Paucías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.

En el documento, la jueza Valerie Caproni cita un reportaje periodístico del diario The New York Times del 18 de mayo de 2021 que señala que Santrich, quien abandonó el Acuerdo de Paz para fundar la Nueva Marquetalia, habría sido abatido en Venezuela. Sin embargo, hasta el momento, su cuerpo no ha sido encontrado.

SOLICITUD DE JESÚS SANTRICH - Foto: @APJosjhgoodman

Este pronunciamiento se hizo en el marco de la investigación vigente que existe contra el excomandante de las Farc por delitos relacionados con el narcotráfico. “Por la presente se ordena que el Gobierno presente un escrito actualizando sobre el estado de este caso hasta el 7 de octubre de 2022″.

