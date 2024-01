Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, le pide al Gobierno nacional que explique cuál es el papel del departamento en la paz total

Rey señaló que Cundinamarca está enfrentando una transformación en las problemáticas de seguridad actuales, puesto que hace más de 21 años no se ha tenido presencia de grupos armados organizados, pero ahora hay un aumento de bandas criminales que trabajan en simbiosis para las organizaciones criminales.

“He tenido conversaciones con exgobernadores y me han dicho que no tienen claro en el marco de sus acciones o cuál era su contribución para la paz total. La paz total debe ser de todos, incluyendo los que ejercen gobernabilidad en los territorios, por ello se espera participar en ese esquema que pretende cambiar la realidad de Colombia”, declaró Rey.

El gobernador Rey señaló que en Cundinamarca se ha presentado un incremento en la tasa delictiva, en crímenes como el secuestro o la extorsión. Además, precisó que estas situaciones han generado una gran incertidumbre en la población, puesto que son fenómenos que en tiempo atrás no eran recurrentes en el departamento y que ahora son noticias frecuentes en las visitas a los territorios.

Jorge Rey también indicó que el microtráfico está buscando mercados que antes no tenía, la competencia ante la presencia de otro tipo de drogas ha hecho que la marihuana o cocaína tengan presencia en zonas rurales.

“Cuando llegamos a un consejo de seguridad no sabemos qué hacer, no sabemos cuáles decisiones podemos tomar, porque no sabemos qué tenemos a la mano para administrar nuestra capacidad de reacción”, destacó el funcionario.