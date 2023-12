José Antonio Ocampo se va de frente contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Pensé que iba a ser un gran negociador”

No cabe duda que las últimas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el experimento con las vacunas contra el covid-19, siguen causando molestia en la sociedad y lo han llevado a ser fuertemente criticado, no solo por los grandes opositores del actual Gobierno, sino por las mismas personas que tuvieron un lugar en la administración de Gustavo Petro.

Frente al lenguaje que ha venido utilizando el ministro Jaramillo, el exfuncionario señaló que no sirve para el debate que se viene dando en el país y hasta lo comparó con la exministra de la cartera, Carolina Corcho, con quien tuvo varias polémicas durante su estadía en el Gobierno.

“Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo Sinovac, toda la nueva tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso”, sostuvo el ministro de Salud. Foto: Semana | Foto: Semana

“ La inquietud inicial que tuve con el ministro Jaramillo es que habría una mejoría frente a la ministra Corcho ”, señaló Ocampo, quien respondió ante la pregunta si es peor que ella, que “ahora por lo menos compite con algunas de las cosas complejas que me tocó manejar cuando estaba en el Gobierno”.

Frente al experimento del que habló Jaramillo en días pasados con las vacunas, Ocampo manifestó que “es todo lo contrario”, pues según él “ la vacuna china tenía dudas . Me puse la Pfizer en Estados Unidos, vivía allá en ese entonces, y aquí en Colombia me puse la cuarta vacuna”.

Explicó que “los chinos fueron los que difundieron más rápidamente sus vacunas. Por eso terminamos usándolas en América Latina, no solamente en Colombia. Pero no es muy evidente que las cosas chinas sean superiores. Más bien, la evidencia es la contraria. Hasta ahora me ha ido muy bien con las cuatro Pfizer”.