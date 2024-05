“La Agencia resultó ser una piedra en el zapato”: advertencia de Martha Lucía Zamora en medio del juicio contra el canciller Leyva

El canciller le dijo: “Aquí hay documentos muy graves, hay temas de corrupción muy graves”, a lo que Zamora detalló que estaba muy “ofuscado” y le respondió: “A nosotros no nos han dicho nada y nada en este momento evidencia temas de corrupción” (situación por la que Leyva señaló), “es que le voy a decir al presidente lo que usted está haciendo”. Con esa advertencia, Zamora le dijo: “Dígaselo, yo no le tengo miedo. Si usted quiere, yo también se lo puedo decir , pero yo estoy actuando como corresponde”.

“Todo el comité votó de manera unánime por la fórmula presentada ese día, yo creo que eso generó si se habían buscado fórmulas para poder dar con la declaratoria de desierta durante todo este tiempo, la Agencia resultaba ser una piedra en el zapato que al final no encajara dentro del interés que se tenía de no llegar a un proceso de diálogo y búsqueda de una solución”, explicó Martha Lucía Zamora.

Además, agregó: “Realmente cuando uno tiene que utilizar subir la voz, manotear, increpar a la otra persona, no dejarla que dé ninguna explicación, es porque el tema se le ha salido de las manos y porque ya no tiene ninguna opción distinta, y porque yo creo que no sé por qué ellos pretendían que la Agencia entrara dentro de esta lógica de seguir avalando una supuesta corrupción cuando realmente para nosotros no tenía ningún fundamento ni jurídico ni práctico”.