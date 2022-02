La Alcaldía de Bogotá, que antes criticaba el plan de vacunación, ahora felicita al Gobierno

En el 2020, Claudia López señalaba que el 2021 no sería el año de la vacunación masiva contra el covid-19. Los hechos demostraron lo contrario y ahora su Administración elogia al Gobierno Nacional.

En diciembre del 2020, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostró escéptica frente al Plan Nacional de Vacunación del Gobierno contra el covid-19.

En entrevista con SEMANA, en ese momento, la mandataria incluso dijo: “2021 no va a ser el año de la vacunación masiva”.

“Que nadie crea que en 2021 es la vacuna biológica del covid la que nos va a salvar. No va a ser así, no va a haber vacunación masiva. El Gobierno nacional, según lo anunciado hasta ahora, solo ha preadquirido 10 millones de vacunas, y somos 50 millones de personas. En 2021 vamos a seguir dependiendo del autocuidado, la vigilancia epidemiológica, los protocolos de bioseguridad y de nuestra cultura ciudadana. Y como decía mi mamá: haga lo que dependa de usted y hágalo bien. Y así nos va tocar seguir. No va ser 2021 el año de la vacunación masiva”, dijo la mandataria.

Las proyecciones de Claudia López, afortunadamente, no se cumplieron, sino todo lo contrario: el país tiene uno de los mejores planes de vacunación del continente. Tanto así que el propio jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, salió a reconocerlo este jueves.

“Hace un año se aplicó la primera vacuna en Colombia y hoy van más de 75 millones de dosis aplicadas. Este logro histórico ha permitido salvar miles de vida. Mis felicitaciones a Fernando Ruiz (ministro de Salud) y a Alejandro Gómez (secretario de Salud Distrital) por su ejemplo de trabajo en equipo”, dijo Gómez, en su cuenta en Twitter.