“La búsqueda de la paz siempre se critica”: presidente Petro defendió contactos con Iván Márquez

Tras su llegada a la ciudad de Nueva York, para asistir esta semana a la Asamblea General de la ONU, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó declaraciones a medios de comunicación, en las que realizó una férrea defensa a los contactos que integrantes de su gobierno están haciendo con el jefe de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, para que pueda ingresar en la política de la paz total.

El mandatario colombiano del Pacto Histórico, en medio de la agenda de trabajo que está desarrollando en Nueva York de cara a la Asamblea General de la ONU, indicó que la búsqueda de la paz siempre ha generado una crítica en Colombia.

De la misma manera manifestó que el objetivo de la paz total frente al tema específico que se abordó de Iván Márquez, es que todos los colombianos abandonen el camino de la armas.

“La paz siempre será criticada, no he escuchado en algún momento de la historia de Colombia, en donde yo haya podido ser parte, que no se critique la paz “, señaló el mandatario, y agregó que “lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas estaremos construyendo una gran nación”.

Contactos con Iván Márquez

Revuelo generó en el país la información que se conoció la noche del pasado miércoles, 14 de septiembre, revelada por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien indicó en entrevista con Yamid Amat que Iván Márquez se encuentra aún con vida y que desde el Gobierno de Petro han tenido acercamientos con él y la Segunda Marquetalia para llegar a una reducción al máximo de la violencia.

“Podemos afirmar que él (Márquez) es uno de los que ha enviado los mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz”, indicó el funcionario de la Presidencia de la República.

En ese momento, dijo que Márquez está entre “enfermo” y “convaleciente” y explicó que no ha hablado directamente con él, pero sí con personas cercanas a su círculo.

Frente a esto, Rueda reveló que él mismo ha tenido encuentros con el estado mayor central de las Farc, lo que se conoce comúnmente como las Disidencias de las Farc y también él mismo ha tenido un acercamiento con la Segunda Marquetalia.

“La Segunda Marquetalia ha manifestado su disposición a hacer parte de la paz total”, detalló el funcionario.

Lluvia de críticas

Cabe señalar, que el anuncio del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre los acercamientos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc -para que estas organizaciones formen parte de la llamada ‘paz total’- ha desatado todo tipo de cuestionamientos.

Más aún cuando el funcionario confirmó que el jefe de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, se encuentra con vida y “es uno de los que ha enviado los mensajes” para explorar las posibilidades de un diálogo hacia la paz.

Uno de los más críticos ha sido el senador Humberto de la Calle, una de las voces más calificadas en el asunto, si se tiene en cuenta que fue el jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana.

“Iván Márquez y la llamada Segunda Marquetalia ya tuvieron su oportunidad y fallaron”, afirmó De la Calle.

El senador anotó que no está de acuerdo con “reabrir negociaciones” con Iván Márquez, pues lo único que le queda a este líder de las disidencias es “el sometimiento a la justicia”.

En ese sentido, De la Calle planteó algunos interrogantes: “¿Qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Segunda Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana?”.