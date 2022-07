La fuerte crítica de Enrique Gómez luego de la arremetida de Gustavo Bolívar a Roy Barreras

Tras la arremetida del senador Gustavo Bolívar contra Roy Barreras porque, supuestamente, no quisiera iniciar de nuevo el proceso de elección del próximo contralor general de la República, el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez resaltó un hecho que llamó la atención.

“Señor Gustavo Bolívar, ya que anda haciéndole oposición a su jefe Roy Barreras: Recuerde que la herencia política del corrupto Eduardo Pulgar, en Claudia María Pérez Giraldo, del Partido Liberal ahora hace parte del combo de gobierno petrista”, aseguró Gómez Martínez.

Señor Gustavo Bolívar, ya que anda haciéndole oposición a su jefe Roy Barreras: Recuerde que la herencia política del corrupto Eduardo Pulgar, en Claudia Maria Pérez Giraldo, del Partido Liberal ahora hace parte del combo de gobierno petrista. https://t.co/Flz7fFcAdu — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 14, 2022

Pérez Giraldo, a quien se refiere Gómez en sus críticas, es cuñada de Pulgar, el excongresista señalado de sobornar a un juez de la República en Atlántico. El exsenador fue condenado a más de cuatro años de prisión por ese hecho.

La senadora electa llegará al Senado bajo el aval del Partido Liberal. La colectividad anunció en las últimas horas que serán partido de gobierno, luego de que varios miembros de la nueva bancada así lo pidieran y de que el expresidente César Gaviria, máximo líder de ese partido, conversara el pasado domingo con Gustavo Petro en Florencia, Italia.

“Compartimos la necesidad de implementar reformas institucionales, participando activamente de su construcción en el marco de un diálogo necesario y urgente como país, con miras a consolidar la paz y alcanzar condiciones de equidad con justicia social, siempre respetuosos de la diversidad y el pluralismo”, anunciaron en un comunicado de prensa.

Aunque no existen en Colombia los delitos de sangre, lo que cuestiona Gómez Martínez en el fondo es que Gustavo Bolívar y varios miembros del Pacto Histórico hicieron campaña y han hecho política criticando la cercanía de políticos condenados con sus familiares y el gobierno de turno. La pregunta en el fondo es si este será otro sapo que el petrismo y Bolívar se tendrán que tragar para mantener la gobernabilidad en el Congreso y sacar adelante las reformas que pretenden aprobar.

El mensaje que generó el cuestionamiento de Martínez a Bolívar y a Barreras fue una fuerte arremetida del libretista contra el próximo presidente del Senado. Según Bolívar, Barreras no quisiera buscar la forma de empezar de nuevo el proceso de elección del próximo contralor general, y no solo eso, dijo que estaría haciendo lobby para escoger a una candidata, sobre la que no mencionó el nombre.

“Huele mal. Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen cuatro años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, señaló Bolívar.

SEMANA conoció que a la candidata a la que hace referencia es María Fernanda Rangel Esparza, una de las dos candidatas a ser próximo contralor de la nación. Esparza es actualmente directora de la Dirección, Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría.

En torno a su nombre han girado algunos cuestionamientos. La Fiscalía entregó un informe a la Secretaría general del Senado en la que se detalló que junto a Rangel hay otros dos candidatos que tienen procesos abiertos en la Fiscalía.

En su caso, está siendo investigada por los delitos de estafa y hurto. Según ha explicado la misma funcionaria, se trató de una suplantación de firmas de parte de una red criminal que hacían falsas solicitudes a nombre del Ministerio del Interior, en donde ella era secretaria general, con la que se estafó a varias personas.

Por ahora, es complejo que vaya a sortearse un nuevo proceso en la elección del próximo contralor general, a pesar de que Bolívar ha sido insistente en que aún es posible. Bolívar ha radicado solicitudes para que se convoque a una comisión accidental pero al parecer no fue escuchado. El senador petrista se ha convertido en uno de los principales críticos de Barreras.