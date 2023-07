Escandaloso: hombre que denunció a Timochenko por el asesinato de su esposa desapareció. La historia que enreda a excomandante de las Farc

En enero de 2017, un hecho puso a tambalear el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc. Algunos sectores, incluso el Mecanismo de Monitoreo y la fuerza pública, calificaron un primer incumplimiento a la negociación de paz. Las Farc advirtió que hubo un enfrentamiento con disidentes de esa guerrilla y, como consecuencia, una mujer resultó muerta.

Esa fue la historia oficial, un enfrentamiento con disidentes, dijo las Farc, pero lo que meses después quedó consignado en declaraciones en la Fiscalía es totalmente distinto. Lo que logró redactar la Fiscalía en la investigación por la muerte de la mujer, se convirtió en un capítulo que nunca se indagó y que ahora reclaman las víctimas.

La historia de asesinato y desaparición que enreda a Timocheko, jefe de las extintas Farc y líder político del Partido Comúnes - Foto: Autor Anónimo

“El 10 de enero del presente año, en la vereda Tailandia, municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, se produjo un ataque armado contra alias Mojoso, quien decidió abandonar la organización de las Farc, produciéndose la muerte de una mujer que lo acompañaba… concluyó que las Farc incurrieron en una violación grave a los acuerdos y sus protocolos”, señaló en un comunicado el mecanismo de verificación.

Wilson Peña Maje, alias Mojoso, fue comandante de los frentes 49 y 14 de las Farc. Se desmovilizó y estuvo en las zonas veredales. Sin embargo, según explicó el mismo Mojoso en una declaración ante la Fiscalía, el ataque armado donde murió la mujer, que resultó ser su compañera sentimental, fue ordenado por Timochenko.

“Porque es con él (Joaquín Gómez) con quien tengo los problemas personales por ideologías políticas y es él quien se encarga de llevar mi caso al Secretariado e inducir a Timochenko a que me quite mi calidad de comandante y me den la de guerrillero raso, colocándose de acuerdo con Timo, Joaquín y Carlos Antonio para mi caso, quienes son los principales del Secretariado”, dijo alias Mojoso.

Quien cumplió la orden de atacar a alias Mojoso y su esposa fue alias El Paisa, comandante de la columna Teófilo Forero, lo dijo completamente convencido porque, según su testimonio, el mismo alias El Paisa, se lo confesó, a través de otras personas, que la orden salió del Secretariado de las Farc.

“Después, El Paisa me mandó a decir que estaba arrepentido de haber cumplido la orden del secretario y el estado mayor del bloque, por eso concluyó que los responsables del atentado que me hicieron donde resultó muerto a mi pareja sentimental, está en cabeza del secretariado liderado por Timo y Joaquín”, se lee en la declaración de alias Mojoso.

En el expediente que conoció SEMANA se lee de qué forma ocurrió el ataque armado, cómo y qué hacía la víctima en el sitió del crimen. En el proceso no solo están las declaraciones de alias Mojoso, que posteriormente fue reportado como desaparecido, sino de familiares de la víctima que repitieron las amenazas que tanto Mojoso, como su esposa, debieron soportar del Secretariado de las Farc.

“Quiero dejar como constancia que los autores materiales del homicidio de mi hermana, Astrid Rodríguez, son el Secretario de las Farc, tal y como lo manifesté anteriormente, y las amenazas de muerte que estoy viviendo, los autores materiales también son el Secretariado de las Farc”, señalaron los familiares de las víctimas.

El proceso en poder de la Fiscalía señala que el ataque ocurrió luego de que alias Mojoso abandonara la zona veredal, aparentemente, por las amenazas del Secretariado de las Farc, se refugió en la finca que se convirtió en la escena del crimen y allí fueron alcanzados por los guerrilleros. Fueron los familiares de las víctimas los que tuvieron que hacer los actos urgentes.

“La gente de la vereda me dijo que mi hermana estaba sembrando unas matas de un jardín en una finca cuando se armó una balacera y todo el mundo salió corriendo, la gente no me dio más datos ni los nombres de ellos, por tal razón yo pedí ayuda a la junta de acción comunal, pero no me quisieron ayudar”, señala una declaración.

En el expediente, incluso, se advierte de solicitudes que hacen las autoridades en el departamento de Caquetá a la Fiscalía, para reactivar la investigación por la muerte de la mujer, es decir, nunca se compulsaron copias para investigar la presunta responsabilidad del Secretariado de las Farc y, como si fuera poco, archivaron el proceso.