Rodrigo Londoño, Timochenko: “Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este”

Sorprendidos quedaron algunos de los asistentes al conversatorio ‘La verdad del conflicto’ que se llevó a cabo este jueves 23 de marzo en la Universidad Javeriana en Bogotá, luego de que Rodrigo Londoño, Timochenko, dijera sentirse más seguro durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

En medio del conversatorio se habló de las garantías de seguridad para los firmantes de paz, a lo que Londoño dijo: “Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este, porque los otros (grupos armados) están muy envalentonados. Los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad diciendo que este acuerdo de paz fracasó. Quieren ganar legitimidad así y por eso las amenazas”.

El expresidente Iván Duque - Foto: Nicolás Galeano - Presidencia

Además, Londoño, el último máximo jefe de la extinta guerrilla de las Farc, dijo en el evento que le había pedido al presidente Gustavo Petro que tomara como base para la ‘paz total’ todo aquello que se construyó en La Habana (Cuba), es decir, en medio del acuerdo de paz que se llevó a cabo con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Rodrigo Londoño y el presidente Gustavo Petro. - Foto: Archivo Semana

“Esa puede ser la mayor falta que tiene la ‘paz total’. Es lo que casi nos pasa con el plebiscito. La gente no votó porque quería la guerra, sino porque no entendía, no la conocía. Y eso pasa con la ‘paz total’”, señaló Londoño.

En el conversatorio también estuvo el coronel (r) del Ejército Luis Fernando Borja, quien aceptó estar detrás de más de 60 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional. Allí, el exmilitar y Londoño hablaron sobre cómo sus aportes en el marco de la justicia restaurativa abren un camino para la reparación de las víctimas del conflicto, así como la reconciliación.

Rodrigo Londoño le exigió al comisionado de Paz una “retractación pública”

Rodrigo Londoño, cada vez es más duro con el Gobierno Petro. Y ahora, específicamente, con el comisionado de paz, Danilo Rueda. El alto funcionario encendió una fuerte indignación al decir que decenas de excombatientes, que estaban en la ECTR de Mesetas, habían decidido abandonar el lugar.

Firma de la paz en Cartagena, en 2016.

La realidad, a juicio de Londoño, es que no “fue una decisión deliberada”, sino un proceso fruto de las graves amenazas que viven los firmantes de la paz en esos territorios. Para él, estas son personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado.

Al señor @ComisionadoPaz le pareció que la solución a sus desafortunadas declaraciones era borrar el video.



Para su infortunio, nos quedó una copia. Esperamos su retractación pública. No fue una "decisión deliberada" abandonar el ETCR de Mesetas. Fue un desplazamiento forzado. pic.twitter.com/MRscmlInKg — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) March 22, 2023

El alto comisionado había hablado de ello en un video que colgó en las redes sociales y que luego borró, pero que Londoño republicó en su cuenta personal.

Además, agregó un documento en el que la Defensoría del Pueblo “reafirmó el día de hoy la amenaza latente por el desplazamiento forzado de 200 familias del ETCR de Mesetas, Meta. No se puede minimizar la situación cuando corre grave riesgo la vida de los firmantes de paz”.

Para conocimiento del @ComisionadoPaz, la Defensoría del Pueblo reafirmó el día de hoy la amenaza latente por el desplazamiento forzado de 200 familias del ETCR de Mesetas, Meta.



No se puede minimizar la situación cuando corre grave riesgo la vida de los firmantes de paz. pic.twitter.com/BHBnu3k0Fo — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) March 22, 2023

Londoño ha dicho en los últimos días que el proceso de paz del Gobierno Santos con las Farc está en un riesgo inminente. El líder del Partido Comunes afirmó que quienes firmaron el acuerdo de paz están preocupados por su seguridad y que la violencia en los territorios viene en aumento, sin que el Gobierno Petro controle la situación.

“La implementación del acuerdo de paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la ‘paz total’ nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados”, dijo.