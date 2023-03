Senador Iván Cepeda citará a debate de control político al comisionado de Paz, Danilo Rueda

Por medio de su cuenta en Twitter, el senador Iván Cepeda anunció este lunes 20 de marzo que citará a debate de control político al comisionado de Paz, Danilo Rueda, para que explique ante la Comisión Segunda del Senado cómo avanza la implementación del Acuerdo Final de Paz, suscrito en 2016 entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc.

“Anuncio que citaré a debate de control político en Comisión Segunda del Senado al Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y otros funcionarios y funcionarias, para que expliquen el estado actual de implementación del Acuerdo Final de Paz, suscrito en 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP”, dijo puntualmente Cepeda este lunes a través de la citada red social.

La semana pasada, la comunidad Mariana Páez, integrada por firmantes del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del expresidente Santos, dijeron por medio de un comunicado que habían sido desplazados de su territorio, puntualmente del municipio de Mesetas, donde se habían instalado desde hace seis años.

En el documento indicaron que en esa zona habían creado una comunidad con proyectos educativos y productivos y que ahora habían grupos armados ilegales que están atacando a firmantes del Acuerdo de Paz del 2016.

“La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados!”, indicaron en el comunicado.

Por lo tanto, le pidieron a presidente Gustavo Petro y al comisionado de Paz, Danilo Rueda, garantizar el derecho a la vida de los firmantes.

“Hacemos un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la directora de la unidad para la implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la directora de Agencias para la reincorporación y normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas a garantizar el derecho a la vida de los y las firmantes, el derecho a la paz al pueblo colombiano y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios”, agregaron.

Dura respuesta de Juan Manuel Santos a Gustavo Petro por críticas a la paz con Farc

Después de las fuertes críticas del presidente Gustavo Petro al acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Juan Manuel Santos respondió en el programa Mis Preguntas, dirigido por el periodista Roberto Pombo en W Radio.

El exmandatario, responsable del pacto con la guerrilla, pidió que el jefe de Estado honre su palabra de implementarlo.

De acuerdo con el expresidente Santos, el acuerdo de paz resuelve “muchísimos de los problemas que tiene el país”.

“Eso se lo dijimos al presidente Duque, pero, como sucedió con tantas cosas, le entró por un oído y le salió por el otro. Eso se lo dijimos al presidente Petro desde la campaña y el presidente Petro se comprometió con el país a implementar el proceso de paz con las Farc”, manifestó el exmandatario.

Santos aseguró que, en siete meses de gobierno, la implementación del acuerdo ha sido lenta. Habló de las amenazas a los firmantes en Mesetas, Meta, calificándolas como una situación “grave” y producto de no aplicar el punto de las garantías en seguridad.

“Esperamos que este gobierno convierta en realidad su voluntad política que tanto ha expresado con respecto a la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Para bien del país y para bien del propio Gobierno porque, como también se ha dicho, sin la implementación del acuerdo de paz con las Farc, cualquier intento de paz con otros grupos queda muy difícil”, dijo el expresidente para el programa radial.

Finalmente, el exmandatario se refirió a las críticas del presidente Gustavo Petro, que argumentaban la falta de elementos de transformación nacional dentro del articulado del acuerdo de paz.

“Respecto de los comentarios del presidente Petro en estos últimos días sobre el contenido del acuerdo y la falta de una mención al asunto tecnológico y educativo en la reforma rural, pues mucho me temo que los asesores del presidente lo pusieron a decir algo que no es totalmente cierto. Eso que dijo el presidente Petro que no tenía el acuerdo está en el acuerdo, está en la página 26 de las 320 páginas que tiene el acuerdo. Lo que sucede con demasiada frecuencia es que muchos críticos del acuerdo no se han leído el acuerdo. Pero, afortunadamente, este acuerdo, como lo reconoce el mundo entero, quedó muy completo. Lo que falta es implementarlo”, concluyó Santos.