Presidente Petro estudia la posibilidad de modificar el acuerdo de paz con las Farc para “mirar los temas que no se introdujeron”

Durante su discurso en un encuentro organizado por Proantioquia, en Medellín, el presidente Gustavo Petro hizo referencia al acuerdo de paz firmando entre el Gobierno Santos y las Farc, en La Habana. Durante su análisis, el jefe de Estado manifestó que estudia la posibilidad de implementar algunos cambios.

En primer lugar, el mandatario cuestionó qué sería de la sociedad colombiana si todos los puntos del acuerdo se cumplieran a cabalidad. Según su lectura, dicho ejercicio daría como resultado una sociedad rural, algo que él llamaría “un romanticismo”.

“No está escrito en los acuerdos la palabra ‘conocimiento’, la palabra ‘saber’, la palabra ‘universidad’ (…). No está escrita la palabra ‘industrialización’. Pareciera que fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar atrás y construir una sociedad rural que ya no somos, por los procesos de urbanización”, reseñó el jefe de Estado.

En ese orden de ideas, el presidente Petro señaló que el acuerdo de La Habana “apuesta a un mundo equitativo rural, que es de donde surge ese tipo de movimiento. Plasma en el acuerdo lo que ellos tendrían en la cabeza como una perspectiva histórica de Colombia. Pero en mi opinión, indudablemente, se queda incompleto”.

El presidente Gustavo Petro retomó la posibilidad de abordar el acuerdo de La Habana en un contexto en que avanza en el desarrollo de la denominada 'paz total'. - Foto: Presidencia

No obstante, el mandatario precisó que esto no significa que el acuerdo no se esté cumpliendo. “Incluso hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación. A mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo”, manifestó.

En tal virtud, el presidente Petro insistió en que “no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento y sin industrialización”.

Juan Manuel Santos respalda a Timochenko y también le reclama al presidente Gustavo Petro, “lo que está sucediendo es muy grave”

El proceso de paz del Gobierno Santos con las Farc está en un riesgo inminente. Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, así se lo hizo saber al presidente Gustavo Petro. El líder del Partido Comunes afirmó que quienes firmaron el acuerdo de paz están preocupados por su seguridad y que la violencia en los territorios viene en aumento, sin que el Gobierno Petro controle la situación.

“La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la ‘paz total’ nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados”, dijo.

Rodrigo Londoño lanzó una alerta frente al cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc. - Foto: Comisión de la Verdad.

Londoño indicó que en varias ocasiones se han querido reunir con el presidente Gustavo Petro, pero no ha sido posible concretar un encuentro. “Presidente @petrogustavo, desde el inicio de su gobierno estamos esperando que usted nos reciba para exponerle nuestros puntos de vista sobre la implementación del Acuerdo de Paz, nuestras inquietudes y propuestas. Es urgente que atienda a la alta parte contratante del Acuerdo”.

El expresidente Santos no guardó silencio frente a lo que está pasando. “El Gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño y a los firmantes del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo es muy grave. Como siempre se ha dicho: este Acuerdo es el cimiento de la ‘paz total’”, escribió en su cuenta de Twitter.

El gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño y a los firmantes del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo es muy grave. Como siempre se ha dicho: este Acuerdo es el cimiento de la Paz Total. https://t.co/t0CpBJtJzW — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) March 15, 2023

El expresidente Juan Manuel Santos dijo que el Gobierno Petro debe garantizar que los acuerdos de La Habana se cumplan. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La violencia en el país sigue aumentando a pesar de la voluntad del Gobierno Petro para negociar con diferentes organizaciones criminales y lograr la paz en Colombia. De hecho, varios integrantes de Comunes, partido que surgió del Acuerdo de Paz, han denunciado que las disidencias están asesinando y desplazando a quienes dejaron las armas en 2016.

Por esa razón, han advertido que lo que está ocurriendo en diferentes zonas del país pone en riesgo la denominada ‘paz total’ y la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.