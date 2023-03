“Concede beneficios a quienes perpetraron masacres”: siguen las críticas contra Gobierno Petro por proyecto de ley de sometimiento

La Procuradora, Margarita Cabello, cuestionó, nuevamente, el programa bandera del Gobierno, la ‘paz total’, del que dijo que no hay formas claras para lograrla.

“¿Cómo van a ser los mecanismos para llegar a esa ‘paz total’, ¿cómo va a ser el periodo de transición para llegar a ese objetivo que no lo vemos claro?”, se preguntó la funcionaria durante su participación en la cumbre de Gobernadores, celebrada en Armenia.

Allí, Cabello Blanco expresó preocupación con respecto al proyecto de Ley de Sometimiento del que dijo que desampara a las víctimas y concede enormes beneficios con principios de oportunidad a los que perpetraron masacres, asesinatos de líderes sociales y acciones del narcotráfico. “¿Será adecuada esa rebaja de penas (ocho años) para todos indiscriminadamente?”, recalcó ante los mandatarios la jefa del órgano de control.

La Procuradora también criticó que el Gobierno pretenda tramitar la iniciativa con mensaje de urgencia cuando, por el contrario, son discusiones que deben ser razonadas y bien argumentadas: “¿Será que la humanización requiere de una petición de urgencia manifiesta para el estudio del proyecto, o será cierta la posibilidad de que el mensaje de urgencia es por la grave crisis penitenciaria?”, dijo la funcionaria.

En su intervención, la Procuradora también lanzó críticas a las pretensiones del Gobierno de querer entablar conversaciones previas con las estructuras criminales para acordar condicionamientos, lo que pondría en riesgo la aplicación de la extradición y sin recibir contraprestación alguna, “lo que sería un cheque en blanco”.

Margarita Cabello Blanco, procuradora General de la Nación. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por último, Cabello Blanco instó al gobierno a aterrizar las iniciativas contempladas en su programa de la ‘paz total’ para tranquilidad de todos.

Las críticas del fiscal general

El fiscal general, Francisco Barbosa, arremetió nuevamente contra el comisionado de Paz, Danilo Rueda, asegurando que, pese a lo anunciado, aún no ha presentado una denuncia fuerte sobre el presunto millonario pago hecho por un supuesto narcotraficante para ingresar a la ‘paz total’, uno de los proyectos más ambiciosos del actual Gobierno.

Fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Fiscalia General de la Nacion

Pese a que Rueda se presentó recientemente a la Fiscalía General, no aportó ninguna evidencia sobre lo que ha manifestado en medios de comunicación. “Aquí la gente llama, denuncia que se acerca a la Fiscalía y dice ‘oí algo’, no hay documentos, no hay informaciones precisas sobre estas”, reclamó el fiscal Barbosa.

En este sentido, aseguró: “Danilo Rueda envió una comunicación, una denuncia, el 29 de enero, que había escuchado o había leído en una revista o había visto que un preso había buscado pagar para pasar de una URI a un establecimiento carcelario, posteriormente dijo que él había denunciado unos hechos relativos a que había posiblemente personas que estaban pagando para evitar ser extraditadas”, detalló.

Danilo Rueda comisionado de Paz y ELN - Foto: Foto SEMANA y foto AFP

Sin embargo, “no hay denuncias sobre personas que estén buscando no ir a los Estados Unidos, no hay circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que él le manifestó el 3 de febrero. Las denuncias penales tienen unos contenidos, pero acá no hay aporte de documentos y el lunes el comisionado para la paz fue a la Fiscalía donde se le preguntó todo esto y él dijo que no le constaba nada, que no tenía documentos, que eso se lo habían contado y no ha aportado nada para ahondar en esto”.

La Fiscalía General —advirtió Barbosa— ya tiene una investigación sobre el presunto pago de dineros para ingresar a la ‘paz total’ y tiene muchos elementos materiales probatorios “que le permitirán al país saber, más temprano que tarde, lo que ha venido ocurriendo en algunos lugares de este el territorio frente al tema de la ‘paz total’”.