Danilo Rueda se destapa: habla de visitas a las cárceles, denuncia saboteo a la paz y explica avances con el ELN

La noche de este 16 de febrero, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, afirmó que nunca ha pretendido beneficiar a nadie ante la justicia en la búsqueda de la paz, como especularon algunos sectores con la designación del hijo de alias La Gata como facilitador del Gobierno en las conversaciones con estructuras armadas.

Así mismo, se refirió a algunos abogados que pretenden lucrarse en los acercamientos con grupos criminales, aunque se desconoce si hizo referencia a Álex Morales, jurista que estaba negociando con narcos en Medellín, quien en conversación con Vicky en SEMANA aseguró que Danilo Rueda estaba “manoseando la paz”.

En un comunicado publicado en redes sociales, Rueda afirmó que la “paz no será negocio para nadie” y que tras los primeros acercamientos con las estructuras armadas del país, durante los seis meses que lleva Gustavo Petro como presidente de Colombia, hay quienes buscan boicotear los avances.

“Supimos que afectaríamos intereses poderosos enquistados en los ciclos de guerra y violencia en Colombia desde hace mucho tiempo, que el lucro es para muchos lo único que importa. Al cerrar la fase de seis meses de acercamientos y de medir la voluntad de paz de grupos armados, asistimos a una oleada de obstrucciones y saboteos a nuestra gestión”, expuso.

De izquierda a derecha: el abogado Álex Morales y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda. - Foto: SEMANA

Sin dar nombres, Danilo Rueda comentó que los acercamientos han sido aprovechados por algunos abogados que, acostumbrados a transar con favores políticos y judiciales, pretenden lucrarse con la confusión y el engaño, según él. “El interés es obstaculizar los espacios de diálogo que buscan resolver la criminalidad”, afirmó.

Las visitas a las cárceles

Danilo Rueda, además, se refirió a los diálogos con reclusos en las cárceles, aunque no ahondó si se refería a las visitas a las cárceles junto con Juan Fernando Petro, hermano del mandatario de Colombia, durante la campaña presidencial, o a los acercamientos recientes en el marco de la ‘paz total’, mediante abogados como Álex Morales.

“En las cárceles hemos escuchado y dialogado con reclusos poderosos que han sido parte del conflicto y que aún son piezas clave en el rompecabezas de la violencia urbana. Con ellos hemos conversado desde hace tiempo, buscando su aporte a la paz, y jamás les hemos ofrecido excarcelaciones o salidas a la extradición”, expuso.

Según Danilo Rueda, en las cárceles se ha escuchado a poderosos actores del conflicto armado. - Foto: César Flechas - Semana

El comisionado además explicó que de la misma manera que visitó las cárceles, acudió al campo para dialogar con los grupos acuerdos en pro de los diálogos de paz.

“Respetamos y asumimos la crítica honesta que aporta a la paz desde el debate constructivo y democrático. Sin embargo, a la par de la crítica válida y valiosa de expertos y académicos a aspectos puntuales de la ‘paz total’, han surgido ataques personales y una campaña de difamación en contra de quienes estamos arriesgándolo todo por lograr cambios que posibiliten la vida digna para todos los colombianos”, expuso.

Otty Patiño, Iván Cepeda y José Félix Lafaurie camino a Caracas; miembros del equipo negociador del Gobierno con el ELN, junto con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. - Foto: Redes sociales

“Nunca he hecho promesas. Nunca he pretendido beneficiar a nadie ante la justicia. Nunca he tenido influencia en los círculos del poder. Siempre he actuado dentro de la legalidad. Jamás le pondría un precio a mi trabajo por la paz”, agregó.

Los avances con el ELN

En la comunicación, Danilo Rueda además se refirió al avance en los diálogos con el ELN en Ciudad de México, grupo insurgente que la tarde del 14 de febrero solicitó al presidente Gustavo Petro localizar y entregar los restos del cura Camilo Torres, dado de baja por el Ejército en 1966 en Santander.

Gobierno Petro y ELN reanudan diálogos de paz en México. - Foto: Gobierno Petro y ELN reanudan diálogos de paz en México

Incluso se refirió al impase de haber anunciado el cese bilateral al fuego con el ELN anunciado por el presidente Gustavo Petro, pese a que no se había acordado formalmente.

“Por estos días concluye la fase de acercamientos con varios grupos armados de distinta naturaleza y, tras resolver una serie de dificultades recientes, vamos a iniciar fases formales de diálogo con grupos de origen rebelde”, comentó.