Presidente Petro arremetió contra decisión que permite a Procuraduría sancionar a funcionarios públicos elegidos: “Lástima”

El jefe de Estado fue directo en asegurar que el Ministerio Público no puede quitar derechos políticos.

El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la decisión que profirió la Corte Constitucional de mantener la facultad de sancionar e investigar a funcionarios públicos a la Procuraduría General de la Nación, por lo que el jefe de Estado lanzó una fuerte pulla al alto tribunal.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano señaló que el Ministerio Público no puede quitar los derechos políticos, al argumentar su postura en un artículo de la Convención Americana.

Y fue más allá el presidente Petro y lamentó la medida adoptada por la Corte Constitucional, al advertir que se estaría restringiendo la sanción solo a funcionarios elegidos popularmente.

En 2013, el presidente electo, Gustavo Petro, fue destituido de su cargo como alcalde por la Procuraduría. Por eso señalan que su propuesta tiene un tufo de revancha. - Foto: foto: guillermo torres-semana

“Como lo hemos defendido, Procuraduría, por ser autoridad administrativa, no puede quitar derechos políticos, como lo prohíbe el artículo 23 de la Convención Americana que es parte de la Constitución. Lástima que Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos”, trinó Petro.

Y en otro mensaje señaló: “A ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos si no (es) por sentencia de juez penal. Este que es el artículo 23 de la Convención Americana debe ser acatado por el Estado colombiano. Presentaremos proyecto de ley al respecto, ojalá en consenso con la actual Procuraduría”.

Una vez que fue elegido como presidente, Gustavo Petro se reunió con la procuradora general Margarita Cabello Blanco. - Foto: Cortesía Procuraduría

La decisión

La Procuraduría General de la Nación sí podrá sancionar a funcionarios públicos elegidos por voto popular. Así lo determinó la Corte Constitucional, que aclaró que las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular, corresponderá finalmente al juez contencioso-administrativo, después de agotado el procedimiento a cargo de la Procuraduría.

Sala Plena Corte Constitucional de Colombia. - Foto: Guillermo Torres /Semana

El pronunciamiento, que le devuelve a la Procuraduría una de sus funciones más importantes, se dio con ponencia de los magistrados Juan Carlos Cortés y José Fernando Reyes.

Cabe recordar que en agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano de violar los derechos políticos del hoy presidente de la República, Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Foto suministrada por Presidencia de la República

De acuerdo con este organismo internacional, estos se vieron afectados con la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría General de la Nación, en diciembre de 2013, cuando lo destituyó como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos.

Elecciones de funcionarios públicos.

“En los términos de la Constitución Política, la Procuraduría General de la Nación (PGN) es competente para investigar y juzgar disciplinariamente a los funcionarios públicos, incluidos los servidores de elección popular, salvo que gocen de fuero constitucional. En relación con la naturaleza de dicho control, se tiene que, según la jurisprudencia, es de carácter administrativo sancionatorio”, deja clara la decisión que tuvo varios salvamentos de voto.

Puntualmente, el fallo de la CIDH se centró en la violación de cláusulas de la Convención Interamericana, especialmente el artículo 23.2, que determina que la reglamentación legal de los derechos políticos puede referirse a condena por juez penal competente que, en la práctica, equivale a que su limitación, en especial el derecho a ser elegido, no puede darse por parte de autoridades administrativas.

Sala Plena Corte Constitucional de Colombia. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La Corte, en esta nueva e histórica decisión, mantiene el poder del Ministerio Público para sancionar a elegidos con voto popular. Adicionalmente, se destaca que, por mandato legal, en tratándose de servidores de elección popular, el trámite del mecanismo de revisión “suspende la ejecución de la decisión sancionatoria de la PGN hasta que el juez contencioso-administrativo se pronuncie, asegurando la reserva judicial”, explica otro aparte de la decisión.

Indica el fallo que “se toma nota de que la suspensión no se consagra para otro tipo de funcionarios, con lo cual el legislador buscó otorgarles a los elegidos democráticamente un tratamiento preferencial, al tiempo que evita que todas las sanciones disciplinarias queden suspendidas y, con ello, pierdan parte de eficacia a la espera de su confirmación judicial”.

Los magistrados que salvaron voto parcialmente

Los magistrados Diana Fajardo Rivera, Natalia Ángel Cabo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger salvaron parcialmente el voto, señalando que “no están de acuerdo con la decisión de la mayoría de abstenerse de pronunciarse sobre la vulneración de los artículos 29 y 93 de la Constitución, y 8 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”,

“Es cierto que la Corte Constitucional no es juez de convencionalidad, la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Petro no es parámetro de constitucionalidad y este tribunal no es la autoridad competente para verificar u ordenar el cumplimiento de una sentencia de la Corte IDH”, advierten.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la convención americana de Derechos Humanos. - Foto: BBC

Y agregan: “No obstante, para los magistrados disidentes, es claro que dicha sentencia no podía ser soslayada por la Corporación. Con su decisión, la mayoría de la Sala Plena no solo puso en duda el carácter vinculante de la sentencia dictada por la Corte IDH, sino que, además, animó a la institucionalidad del país a desconocerla y a omitir su cumplimiento”, señala el salvamento parcial.

Pero fueron más allá los magistrados al señalar que la decisión de la mayoría, está olvidando los fundamentos esenciales que inspiran la noción de bloque de constitucionalidad, la mayoría ignoró la manera en que el Constituyente definió, en el artículo 93, los puntos de encuentro entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos.

“Con esta sentencia, la Sala Plena instauró una nueva línea jurisprudencial según la cual el Estado puede obviar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y desconocer abiertamente las decisiones del máximo tribunal de derechos humanos de la región”, concluyen de manera contundente.