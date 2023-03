‘Paz total’: fiscal general arremete contra el Comisionado de Paz y asegura que no ha presentado pruebas sobre el pago de narcotraficantes

El fiscal general, Francisco Barbosa, arremetió nuevamente contra el comisionado de Paz, Danilo Rueda, asegurando que pese a lo anunciado aún no ha presentado una denuncia fuerte sobre el presunto millonario pago hecho por un supuesto narcotraficante para ingresar a la paz total, uno de los proyectos más ambiciosos del actual Gobierno.

La trampa de los narcos - Portada de SEMANA - Foto: SEMANA

Pese a que Rueda se presentó recientemente a la Fiscalía General no aportó ninguna evidencia sobre lo que ha manifestado en medios de comunicación. “Aquí la gente llama, denuncia que se acerca a la Fiscalía y dice ‘oí algo’, no hay documentos, no hay informaciones precisas sobre estas”, reclamó el fiscal Barbosa.

En este sentido aseguró que en su declaración Rueda

“Danilo Rueda envió una comunicación, una denuncia el 29 de enero que había escuchado, o había leído en una revista o había visto que un preso había buscado pagar para pasar de una URI a un establecimiento carcelario, posteriormente dijo que él había denunciado unos hechos relativos a que había posiblemente personas que estaban pagando para evitar ser extraditadas”, detalló.

Fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Fiscalia General de la Nacion

Sin embargo, “no hay denuncias sobre personas que estén buscando no ir a los Estados Unidos, no hay circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que él le manifestó el 3 de febrero. Las denuncias penales tienen unos contenidos, pero acá no hay aporte de documentos y el lunes el comisionado para la paz fue a la Fiscalía donde se le preguntó todo esto y él dijo que no le constaba nada, que no tenía documentos, que eso se lo habían contado y no ha aportado nada para ahondar en esto”.

La Fiscalía General -advirtió Barbosa- ya tiene una investigación sobre el presunto pago de dineros para ingresar a la Paz Total y tiene muchos elementos materiales probatorios “que le permitirán al país saber, más temprano que tarde, lo que ha venido ocurriendo en algunos lugares de este el territorio frente al tema de la ‘paz total’”.

El comisionado de paz se ha venido reuniendo con diferentes grupos armados para buscar la paz total que propone el presidente Gustavo Petro. - Foto: afp

Sin embargo, el fiscal general anticipó que lo recolectado hasta el momento no tiene nada que ver con pagos para evitar las extradiciones a los Estados Unidos. “Quiero terminar la discusión con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no me interesa ahondar, lo que quiere es que se sepa la verdad de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, que se defienda la institucionalidad, que los narcos no se cuelen en los proyectos de ley, que no se desbarate la institucionalidad colombiana (...) En Colombia no hay amigos del narcotráfico, hay amigos para la paz”.

Barbosa señaló que prueba de esto es que al comienzo de la presente semana la Fiscalía le levantó la orden de captura a 19 disidentes de las Farc, atendiendo la solicitud del presidente Gustavo Petro. “Hace tres días le dije sí al presidente de la República suspendiendo las órdenes de captura de las disidencias, como lo hice con el ELN, y para adelante, como le dije al Presidente”.

Juan Fernando Petro. - Foto: tomado twitter de juan fernando petro

El Comisionado indicó, a finales de febrero, que personas sin escrúpulos estarían utilizando el nombre de Gustavo Petro para buscar detenidos, extraditables y narcotraficantes y ofrecerles beneficios judiciales y el ingreso a la ‘paz total’, hecho por el cual le pidió a las autoridades investigar esta situación. “Que la paz no es negocio, esto es un valor sagrado, ese uso que se hace indebido de la paz está negando la posibilidad de presente y futuro para los colombianos”.

Sin embargo, pese a lo señalado varias veces, no presentó más evidencia de esto ni reveló los nombres de las personas, entre ellos abogados y narcotraficantes, que estarían exigiendo dinero para ingresar al proyecto de la ‘paz total’.