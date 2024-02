La inseguridad también se toma los municipios cercanos a Bogotá. Robo a una pizzería en Chía prende las alarmas en la comunidad

Roban tienda D1 en Fontibón

Joven denuncia robo en los baños de Titán Plaza

Como si estos robos masivos no fueran suficientes para evidenciar la crisis de inseguridad que enfrenta Colombia, en las últimas horas, un joven de 20 años de edad, denunció haber sido víctima de los delincuentes en los baños del centro comercial Titán Plaza, ubicado en el noroccidente de Bogotá.

Según lo que narró a la emisora, le robaron el celular, el reloj, sus papeles y documentos personales, las llaves y hasta la chaqueta, por lo que su reacción, después de quedar en shock, fue salir a buscar al ladrón que no logró encontrar.

“Yo estaba en un ‘shock’ completamente, entonces no me pude mover, cogí mi maleta otra vez y salí corriendo para buscarlo, pero este baño tiene dos salidas, entonces no tuve una posibilidad de poder coger al hombre”, afirmó al medio.