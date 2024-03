La llamada clave que dejó a Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general. Esta es la trasescena de la elección en la Corte

Los 23 magistrados de la Sala Plena se reunieron este marte 12 de marzo para votar, por quinta ocasión, la elección de la nueva fiscal general de la nación, pero como el ejercicio no estuvo ajeno de asedios, tensiones políticas y hasta cambio de las ternadas; esta nueva jornada en la que se conoció finalmente a la nueva fiscal, también tuvo picante en la trasescena. SEMANA revela lo ocurrido en la sesión en la que fue elegida Luz Adriana Camargo.

Todo estaba listo para que la nueva votación arrancará en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, pero tan solo 10 minutos antes de arrancar, a las 8:50 a.m., apareció de manera sorpresiva por la plaza principal de la sede judicial más importante del país Amelia Pérez Parra, la ternada a fiscal por el presidente Petro, quien con carpeta en mano anunciaba lo que el país ya conoce, su renuncia a la nominación que le asignó el propio jefe de Estado.

A las 9:00 a.m. arrancó la Sala Plena, pero la carta de renuncia de Pérez Parra, según el magistrado Gersón Chaverra, presidente de la Corte, no la recibieron de manera formal, teniendo en cuenta que no renunció a quién debía pues el que la postuló fue el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el documento hizo parte del debate y después de varias discusiones, consideraron que la decisión era “inane” porque se presentó de manera tardía.