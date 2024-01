La represalia del Gobierno contra el saliente director de Bomberos tras la entrevista con SEMANA: “No era la manera de sacarlo”

Una situación demasiado incomoda tuvo que vivir este sábado, 27 de enero, el saliente director del Cuerpo Nacional de Bomberos, capitán Arbey Trujillo, previo al inicio del Puesto de Mando Unificado que se adelantó en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.

Fuentes cercanas a las institución le contaron a SEMANA que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le impidió participar en la reunión que lideró el presidente Gustavo Petro, luego de la agenda pública que lideró en el departamento de Chocó el mandatario colombiano.

La fuente consultada por este medio señaló que el capitán Trujillo llegó desde muy temprano para participar del Puesto de Mando Unificado, pero Velasco lo mandó a llamar para pedirle explicaciones del por qué se encontraba allí en esa reunión y lo mandó a retirar del evento.

Según explicaron a SEMANA, el capitán Arbey Trujillo le manifestó al ministro del Interior que el ya había pasado la carta de renuncia y que estaba a la espera de la posesión de la nueva persona que llegaría en su reemplazo. Sin embargo, Velasco le agradeció por sus servicios y le retiraron el marcador con su nombre del puesto que tenía asignado para la reunión.

La situación dejó totalmente extrañado al capitán Trujillo, quien consideraba que hasta el momento no había sido relegado del cargo, ya que todavía no le habían aceptado la renuncia y no había un nombramiento formal para el cargo que él desempeñaba.

Lo que más extraño, según la información revelada por la fuente, es que no era el espacio ni el momento para sacarlo de esa manera, casi que una humillación; y hubiera podido esperar a que terminaran la reunión y haberlo notificado de la aceptación de la renuncia.

Aunque la decisión es autonomía del Gobierno nacional, la fuente consultada por este medio señaló que “no era la manera de sacarlo casi que por la puerta de atrás. No es un pícaro, no es un ladrón”, señaló la fuente, al tiempo que resaltó que lo tuvieron maniatado de pies y manos en los cuatro meses

La situación que se vivió en la tarde de este sábado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo pareciera que la hubiera suscitado la entrevista que dio el capitán Arbey Trujillo a SEMANA, donde destapó las razones ocultas de incapacidad de las autoridades para apagar los incendios.

Trujillo, en la entrevista con este medio, manifestó que “nadie” le notificó su salida de la institución. “El pasado miércoles, mi secretaria vio que publicaron la hoja de vida de mi reemplazo en la página de la Presidencia. Todo el mundo empezó a llamarme y a decirme que me iban a cambiar, pero no sabía. El jueves puse la carta de renuncia a disposición del presidente”, señaló.

En la entrevista, el capitán Arbey Trujillo manifestó que la molestia del Gobierno se habría dado por no nombrar a una persona que no cumplía con los requisitos. “Me imagino, no sé, no me han llamado a decirme ‘váyase’. Simplemente publicaron la hoja de vida de mi reemplazo. La gente está muy indignada porque ha visto mi trabajo, trabajo 24 horas, he hecho un trabajo para que el Gobierno quede bien. Pero bueno, esa es la vida”.

Al ser interrogado si la molestia fue del ministro Luis Fernando Velasco, el capitán Trujillo indicó: “Pregúntele. Con él no he hablado, el día de la junta nos saludamos, no hablamos del tema ni me ha llamado. Me imagino que es por eso, igual tomaron la decisión. ¿Para qué le damos vueltas? Quien pierde es el país. Seguiré siendo bombero”.

Reducción del presupuesto de bomberos

El capitán Trujillo señaló que “en 2023 tuvimos asignados 85.460 millones de pesos para inversión. En 2024, Hacienda presupuestó 62.050 millones. Tengo entendido que, cuando se devuelven recursos porque no se utilizan, al año siguiente hay una sanción. Eso me ha dicho el área financiera. ¿Qué pasó? La anterior administración no alcanzó a ejecutar más de 23.000 millones, los devolvieron y por eso se redujo la cifra este año”.

Frente a la pregunta de si lo dejaron trabajar, el saliente director Nacional de Bomberos indicó: “Hoy no me han aprobado recursos. Necesito contratar un helicóptero que tuvimos hasta el 31 de diciembre y no he podido porque no hay dinero. La entidad solo tiene 23 trabajadores, de los cuales hay 19, no he podido nombrar al subdirector, al financiero, al operativo bomberil. Sin recursos, sin material humano, es muy difícil. Hay procesos que realizan los contratistas que llevan mucho tiempo porque no los traje yo. La entidad está sola, la cantidad de tutelas, derechos de petición, hasta yo las estoy contestando porque solo quedó un abogado de planta y los demás son contratistas. No es fácil así”.

El ministro está convocando una reunión para el próximo martes

La fuente le aseguró a SEMANA que desde el Ministerio del Interior se está organizando una reunión para el próximo martes para darle “contentillo” en medio de los reclamos que están preparando los bomberos para demostrar su inconformidad con lo que está pasando.

“Está buscando las estrategias para convencer a los bomberos y dividirnos más de lo que estamos a nivel del país. Esa es la estrategia maquiavélica que están manejando”, señaló la fuente. En la invitación se lee que el encuentro es para los coordinadores y delegados departamentales de Bomberos.

“Cordial saludo, a través de la presente les extiendo una invitación a una reunión de trabajo Para adelantar un diálogo directo con los principales líderes de los Bomberos de Colombia. A realizarse el próximo martes 30 de enero a las 10:30AM en Casa la Giralda”, dice la invitación conocida por SEMANA.