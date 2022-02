“Las criminalizaba y las mataba a ellas”: Gustavo Petro celebró la despenalización del aborto

Gustavo Petro, candidato a la Presidencia y líder del Pacto Histórico en las próximas elecciones, se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Después de horas de silencio, el senador celebró la determinación y felicitó a las mujeres por el logro.

Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas.



De ellas es su triunfo.



El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2022

“Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida”, trinó.

La opinión o falta de la misma de Petro era motivo de polémica. Mientras todos los políticos se manifestaban sobre el tema, ya sea a favor o en contra, el senador decidió comentar varias horas más tarde.

La razón radica en que el líder del progresismo, quien debería defender este tipo de libertades personales, emitió una controvertida opinión sobre el aborto en un debate de SEMANA.

En su intervención, además del tema apremiante, habló en principio sobre su formación en un colegio público y católico.

Sin embargo, recalcó que la interrupción del embarazo es una problemática que afecta mujeres. “El aborto hoy es una realidad en Colombia. Hay decenas de miles de abortos. Miles de mujeres mueren clandestinamente en los abortos. Tenemos una justicia que procesa más mujeres por abortar, como criminales, que hombres por abusar sexualmente a las mujeres”, aseveró.

Después, el argumento de Petro migró hacia la responsabilidad que tienen los hombres en la crianza. Incluso, propuso que las demandas por alimentos nunca prescriban y que exista indemnización a los hijos por la falta de crianza y ayuda de sus padres. Adicionalmente, ayudar a las madres cabeza de hogar que terminan sosteniendo la responsabilidad.

“El Estado tiene que ayudar a criar los hijos. El Estado ayuda a que la primera infancia, y eso debe ser un punto central del Pacto, nazca en medio del afecto, del amor, educación y juego”, aseveró.

Finalmente, aseguró que el Pacto no es “proabortista”, en sentido de que no quieren que las mujeres aborten.

“No es que se pueda decir: ‘Es que ustedes quieren que las mujeres aborten’. No, eso no puede ser. Nosotros, hombres, lo que debemos buscar es una sociedad aborto cero en el futuro. ¿Cómo alcanzar una sociedad aborto cero? No hay otro camino para lograrlo que el poder de la mujer, no el poder de los hombres”, señaló.

Fue ahí que argumentó que la educación sexual “profunda” y “eficaz” podría ayudar para llegar a ese “aborto cero” que propone.

“El camino para lograr una sociedad aborto cero no es la criminalización de la mujer, si no es, al contrario, darle poder a la mujer”, concluyó.

La polémica frente a este tema no solo radica sobre Petro, sino también por la inclusión de Alfredo Saade a la baraja de precandidatos a la Presidencia. Tal como se conoce, el pastor cristiano era tajante en su oposición al aborto, la cual ha ido matizando por la corriente progresista a la que pertenece.

Francia Márquez, también precandidata y abiertamente feminista, está en contra de la propuesta de Petro de llegar a “aborto cero”. Así lo dio a conocer en un trino, posterior al debate organizado por SEMANA.

En cuanto al tema del aborto, considero que los hombres deben guardar silencio. Las mujeres somos las que tenemos que decidir sobre nuestros cuerpos. No estoy de acuerdo con el aborto cero. Porque, mientras tanto, muchas mujeres están sufriendo [...] — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 16, 2021

“En cuanto al tema del aborto, considero que los hombres deben guardar silencio. Las mujeres somos las que tenemos que decidir sobre nuestros cuerpos. No estoy de acuerdo con el aborto cero. Porque, mientras tanto, muchas mujeres están sufriendo situaciones dolorosas por no tener una atención en salud adecuada y están siendo criminalizadas”, aseveró.

El aborto dentro del Pacto Histórico es un tema sensible y Petro, que busca mediar las diferencias entre dos polos distintos de la situación, en ocasiones se deja llevar ventaja de sus contrincantes de centro en términos de progresismo.