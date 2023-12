Laura Ojeda por fin habló de delicado lío legal y confesó su verdad sobre Nicolás Petro

“¿Supuestamente para descubrir la infidelidad? Y cuál infidelidad. Si empecé la relación cuando él salió de su casa y ella ya lo sabía. Me perfiló para querer dañar la relación y dañar mi imagen con todas las personas cercanas, por eso altero la información del perfilamiento”, manifestó Ojeda.

Antes estas declaraciones, la expareja de Petro Burgos no se quedó callada y manifestó que sus sospechas eran ciertas y que ella sabía que este le era infiel, pese a que a finales del año pasado le juró que la amaba.

“Confirmando lo que ya yo sabía, y él siempre me negó. Porque hasta el 9 de diciembre [de 2022], que nos encontramos en el aeropuerto, me dijo que me amaba”, puntualizó la barranquillera.