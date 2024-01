“Les suplico que no disparen más, llevo una niña”: el dramático relato de exconcejal Luis Naranjo, atacado en retén ilegal del ELN

Fueron varios minutos de angustia, de disparos e intimidaciones hasta que el exconcejal perdió el control del vehículo y chocó de manera leve. “Yo me bajé y les suplique que no dispararan más, porque llevaba una niña”, dijo el político.

ELN asegura que no tiene responsabilidad en atentado que cobró la vida de dos personas en Tame, Arauca: ¿Quién fue?

“Ellos nunca se dieron cuenta que eran Luis Naranjo a quien tenían en su poder, yo dije que era ingeniero de la zona y les suplique por mi vida, me hicieron arrodillar, pero yo en todo momento les pedí que no me hiciera daño”, señaló el excabidalnte.