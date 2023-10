Llegó a Colombia el último vuelo humanitario con 81 personas provenientes de Israel

“Después de cuatro años, regreso a mi tierra. Tenía un tiquete comprado para dentro de un mes, debido a las circunstancias de seguridad en Israel. Temía por no poder regresar”, señaló Cecilia Méndez, una de las colombianas que regresó este sábado al país.

“Yo llegué derrumbada llorando al avión, yo no podía parar, pero me tocaron personas muy lindas a mi lado. Todo el tiempo estuvieron pendientes de nuestra comida, la alimentación, las paradas. No puedo todavía asimilar esto de que ya estoy en Colombia”, señaló López.