“Lo hice por pasión, uno no mide las consecuencias”: Periodista vivió momentos de angustia tras quedar atrapado en las corrientes de los incendios de Cali

Mientras que los organismos de socorro atienden una emergencia, del otro lado de la moneda, están las personas que deben contar a la comunidad lo que está pasando, los periodistas que van capturando el minuto a minuto desde el lugar de los hechos, oficio que en muchas ocasiones también puede resultar siendo peligroso.

Esta es la historía de Raúl Palacios, periodista del periódico El País de Cali, que quedo atrapado en las llamas de los feroces incendios y casi pierde la vida.

Esta es la historía de Raúl Palacios, un periodista del periódico El País de Cali, que quedo atrapado en las llamas de los feroces incendios y casi pierde la vida. | Foto: Crédito: Raúl Palacios | El País

SEMANA consultó con Raúl, quien, de primera mano, señaló que él se encontraba en un trabajo periodístico, cubrir los incendios que se registraban en la ciudad.

“El periódico me manda a cubrir los incendios en el sector la Campiña, Alto Menga y El Bosque y Montebello, eso es un sector que quedan cerca a la montaña, allí hay gente humilde, estrato 1 y 2 o gente estrato 6, la que se prende es la montaña”.

Según relata Raúl, lo primero que hizo al llegar a un sector afectado fue registrar el trabajo de los bomberos, quienes se encontraban con los apagafuegos; sin embargo, allí le dijeron que hacia el colegio Los Angeles del Norte, la comunidad estaba tratando de hacer una especie de franja para que el fuego no pasara al otro lado, puesto que las llamas podrían provocar un incendio más grande por la cantidad de pasto que había en el lugar, y de ser así, incluso el fuego podría llegar a la ciudad.

En ese momento, a Raúl le cambio la vida en un abrir y cerrar de ojos, el incendio se había salido de control frente a sus ojos, los de los bomberos y los de la comunidad del sector.

La comunidad estaba tratando de hacer una especie de franja para que el fuego no pasara al otro lado, puesto que las llamas podrían provocar un incendio más grande por la cantidad de pasto que había en el lugar, y de ser así, incluso el fuego podría llegar a la ciudad. | Foto: Raúl Palacios | El País

Minutos de angustia

Raúl reseña que él estaba escuchando sobre la franja que los caleños hacían para evitar las llamas cuando “llegan dos carros de bomberos, yo los saludo y entre ellos dicen que hay que controlar que no se pase al otro lado, efectivamente cuado el carro da reversa para ir por la manguera, se sale de control el incendio y el carro queda atrapado y yo con ellos”.

Raúl Palacios, un periodista de Cali, vivió momentos de angustia, luego de quedar atrapado en medio de las llamas.



El video muestra las corrientes de fuego por las que Raúl tuvo que atravesar luego de quedar atrapado en ellas.



En minutos la historia...



🎥 Raúl Palacios. pic.twitter.com/0jX0qxOgNi — Juliana Castro (@licethconc) September 22, 2023

“Sin embargo, yo no alcanzo a correr hacia el carro de bomberos y me toca correr hacia el otro lado, hacia la otra punta del incendio y me toca caminar unos 100 metros por medio de las llamas y al fondo veo cuando los bomberos tienen que huir... ya cuando merma todo yo paso al otro lado en medio del humo y siente uno como si se estuviera quemando, yo comienzo a retroceder y se me calienta la espalda y ya me encuentro de nuevo con los bomberos”, relató Raúl.

Raúl reseña que él estaba en el cuento del incendio y la franja que los caleños hacían para evitar las llamas cuando “llegan dos carros de bomberos, yo los saludo y entre ellos dicen que hay que controlar que no se pase al otro lado, efectivamente cuado el carro da reversa para la manguera se sale de control en incendio y el carro queda atrapado y yo con ellos”. | Foto: Crédito: Raúl Palacios | El País

El amor por la reportería, casi lo deja sin “contar el cuento”

Para el periodista, en medio de su angustia contando el minuto a minuto de su incidente “llega a un punto en que uno lo hace por pasión y no mide las consecuencias, uno no mide que puede quedar atrapado, incluso el mismo humo me pudo asfixiar y pude haber caído y no estaría contando el cuento, pero es un momento de afán porque uno no sabe para donde coger, sabía que tenía que huir y caminar de espaldas gracias a que ya había compartido con los bomberos en otras ocasiones”.

“Es un momento que uno se siente con angustia porque yo estaba de frente, donde hubiera cogido fuerza atrás y hubiera llegado al árbol alto, había quedado sin nada, me hubiera tocado tirarme hacia el monte, no sé a donde iba a caer, pero me hubiera tocado”, dice Raúl.