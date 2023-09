Los caleños se unen para orar; le piden a Dios que llueva ante voraz incendio forestal

Las llamas han consumido varias hectáreas de vegetación y se ha expandido a tal velocidad que los bomberos de la ciudad, 12 horas después desde que comenzó, no han logrado controlar. La situación es tan grave que el fuego tiene en alerta máxima tanto a las autoridades como a los residentes del sector norte de la ciudad.

“Yo les pido que, por favor, ayuden a orar para que llueva muy duro. Hay un incendio fuertísimo e incontrolable, estamos tapados por el humo ; ya no sabemos qué más hacer. Dios tiene el poder para apagar ese incendio, ya que los bomberos no han podido ”, expresó entre llanto una residente del sector de La Campiña.

“El fuego está descontrolado en la montaña y no podemos hacer nada al respecto”: la impotencia de los Bomberos de Cali ante la emergencia

Otra ciudadana aseguró que tuvo que salir de su casa, junto con su familia, porque, “el humo es impresionante. No sé qué se quemó de mi casa ni de las otras casas, no sé hasta dónde llegó el humo, pero me tocó salir corriendo. La situación está incontrolable”.