Lo último | Abogado de la Cancillería dice que no le han aceptado la renuncia en el proceso con Thomas Greg

“No tengo registro de correo electrónico, ni WhatsApp, ni correspondencia en mi apartamento, ni una llamada telefónica del señor canciller, ni de ningún otro funcionario de la Cancillería que me notifique la aceptación de la renuncia al poder, motivo por el cual, debo decir que no es cierto que me presenté al Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023 renunciado”, dice el comunicado emitido por el abogado.

“Recibí una llamada telefónica a mi celular de la Dra. Francy Paola Ramírez Pabón, jefe Oficina Asesora Jurídica Interna, en la que me dijo que como no se me había aceptado la renuncia y de conformidad con el Código General del Proceso se extendían los efectos del poder por 5 días hábiles más, debía asistir al Comité de Conciliación, que iba a empezar, por lo cual me enviarían inmediatamente el enlace de dicha reunión. Yo le contesté diciéndole cuál era mi posición y ella me respondió, ‘pues dígaselo al Comité'”.