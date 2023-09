Lo último: Gobierno instala un Puesto de Mando Unificado, PMU, tras el ataque cibernético masivo que afectó a varias entidades

El PMU está siendo presidido por la Dirección de Transformación Digital de la Presidencia de la República, la cual precisó que los ataques fueron dirigidos hacia la compañía, mas no contra las entidades del Estado.

“Nos encontramos revisando qué entidades públicas adicionales pudieron estar impactadas, con el propósito de conocer la afectación real en Colombia. Es importante aclarar que el incidente se presentó contra el proveedor de servicios IFX Networks, mas no contra las entidades del Estado”, indicó el equipo.

¿Qué fue lo que sucedió?

Hasta el momento no se ha visto comprometida la data de ningún portal. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el comunicado, hasta el momento no se ha visto afectada la data en ninguna plataforma y se espera que en las próximas horas se den a conocer el número de activos e información que se encuentran afectados en el país.

Se ha comprometido información de la salud y de la rama judicial

A pesar de que en el comunicado de MinTIC se precisa que hasta el momento no se ha visto afectada la data en ninguna plataforma, el consejero para la Transformación Digital de la Presidencia, Saúl Kattan, aseguró que se ha visto comprometida información relacionada con entidades de la salud y la rama judicial.

El funcionario expresó que el Gobierno adelanta las respectivas labores para poder ayudar a todas las entidades afectadas, pero precisó que no será nada fácil y que se deberá tener paciencia.

Igualmente, Kattan señaló que no se trata de un ataque al Gobierno del presidente Petro, sino que son acciones que afectan a todos los colombianos. “Esto es lo que no podemos dejar que pase, no podemos politizar estos temas de sensibilidad nacional, debemos trabajar por una unidad nacional en este tipo de temas para proteger a los colombianos”, comentó.