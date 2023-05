Los audios con los que Daniel García Arizabaleta tiene contra las cuerdas a Óscar Iván Zuluaga, por escándalo de corrupción de Odebrecht

Un nuevo y explosivo capítulo sobre la corrupción y financiación ilegal de campañas a la Presidencia por parte de la constructora brasileña Odebrecht se está empezando a escribir y señalaría directamente al excandidato presidencial por el Centro Democrático, para las elecciones de 2014, Óscar Iván Zuluaga. Esta vez el asunto puede resultar demoledor: en poder de la Fiscalía hay dos grabaciones que serían la prueba reina de que el acto ilegal sí se cometió.

Así lo había revelado SEMANA, que conoció de la existencia de las grabaciones, que hoy quedaron ratificadas en el preacuerdo firmado por quien será el encargado de acusar a Zuluaga, el exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta, quien fue el enlace con la constructora brasileña, formó parte de esa campaña a la Presidencia y fue él mismo quien, como seguro de vida, guardó esos audios por si la justicia le llegaba.

El principio de oportunidad que firmó Daniel García Arizabaleta deja claro que hay audios que comprometen al excandidato Óscar Iván Zuluaga. - Foto: Pantallazo documento.

Arizabaleta contó a la Fiscalía por qué tomó la decisión entregar esos audios y recordó que cuando estalló el escándalo de Odebrecht en Colombia, una de las líneas de investigación era el apoyo de la constructora a la campaña de Zuluaga a través del pago de los honorarios del famoso publicista Duda Mendonça, por 600.000 dólares.

En medio del proceso, contó Arizabaleta a la Fiscalía que escuchó “una declaración de prensa que hizo el abogado (Jaime) Granados, defensor de Óscar Iván Zuluaga, en la que dijo que a quien había que investigar era a Daniel García Arizabaleta, por lo cual valoró esa manifestación como una amenaza porque ese abogado es una persona muy influyente en la rama judicial”.

Por este motivo, en su compromiso de colaboración con la justicia, decidió grabar dos conversaciones que sostuvo con Óscar Iván Zuluaga que evidencian que el candidato a la Presidencia conocía del pago al publicista Duda con dinero proveniente de Odebrecht.

Pues como no hay plazo que no se cumpla, el as bajo la manga que tenía Arizabaleta fue presentado ante al Fiscalía, como lo señala el preacuerdo. “Las conversaciones fueron entregadas por el aspirante en medio digital el día en que rindió el primer interrogatorio, febrero 3 de 2023″.

El exdirector de Invías era miembro del Centro Democrático y ya había sido indagado por la justicia hace varios años, pero en ese momento decidió guardar silencio. Sin embargo, luego que le hubieran retirado el apoyo como candidato al Congreso cuando le fue abierta una investigación en el marco del gigantesco escándalo de corrupción de Odebrecht, pasó de amigo a delator.

Arizabaleta renunció al Centro Democrático –la distancia era un hecho–, pero lo que no sabían en el partido es que tenía su salvavidas bajo la manga y el coletazo, que promete ser demoledor, hasta ahora se empieza a sentir.

Aunque Arizabaleta sostuvo a la Fiscalía que su rol dentro de la campaña a la Presidencia de Zuluaga tenía que ver más con relaciones y apoyos políticos, afirmó que el entonces candidato no solo fue beneficiado con los 600.000 dólares que supuestamente costó la asesoría del reconocido publicista brasileño, en realidad el apoyo económico de Odebrecht habría llegado a 1,5 millones de dólares.

“Lo único que le consta al respecto es el pago de seiscientos mil dólares (USD 600.000) por parte de Odebrecht al publicista Duda Mendonça. Sin embargo, en una de las conversaciones que sostuvo con Óscar Iván Zuluaga, este manifestó que el apoyo económico de Odebrecht fue de alrededor de un millón quinientos mil dólares (USD 1.500.000)”, se lee en el acuerdo de colaboración.

García Arizabaleta está llamado a juicio y acusado por la Fiscalía por haberse beneficiado de unos 360 millones de pesos de Odebrecht. Él tomó la decisión de colaborar con la justicia y se convirtió en una pieza fundamental para llegar a la verdad sobre la supuesta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de Zuluaga, en 2014.

Según la matriz de colaboración con la que fue aprobado el principio de oportunidad de Arizabaleta, “Zuluaga tenía conocimiento acerca de la ayuda financiera de la empresa Odebrecht a su campaña presidencial a través del pago directo que hizo la compañía al publicista de la campaña Duda Mendonça”.

Óscar Iván Zuluaga. - Foto: Archivo Semana

Arizabaleta le explicó a la Fiscalía que “luego de estar vinculado a un cargo público (director de Invías) con el Gobierno, fue contratado directamente por la empresa Odebrecht en el cargo de consultor. Su labor era la de ubicar proyectos a desarrollar en las diferentes regiones de Colombia e identificar a las personas que podría contactar con Odebrecht”.

El compromiso de Arizabaleta de delatar todas las irregularidades de la campaña de Zuluaga a la Presidencia va en serio, y recuerda cómo, ante los problemas de imagen del entonces candidato “le habían recomendado a un publicista brasileño que acompañó al candidato Lula da Silva en ese país, mostrándose interesado en contactarse con ese publicista. Teniendo en cuenta que Arizabaleta había laborado con Odebrecht y que conocía al representante en Colombia de dicha empresa, se ofreció a hacer el contacto”.

Y es que el remezón de lo que cuente el exdirector de Invías no solo golpeará a Zuluaga, también apunta a las cabezas más visibles del Centro Democrático, pues con nombre propio afirma que “se programó una primera reunión en Brasil en la ciudad de São Paulo a la que asistieron Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque (expresidente) y Luis Batista, funcionario de Odebrecht. Como resultado de esa reunión fue programada otra en la ciudad de Bogotá, la cual duró varios días. Entre los asistentes estaban Fabio Valencia Cossio (exministro de Interior), Sergio Araújo y Alicia Arango (exjefe de Gabinete del expresidente Uribe)”.

Según el testimonio, la participación del publicista brasileño fue clave para el triunfo en primera vuelta de las elecciones de Zuluaga, pasando a segunda vuelta contra el presidente-candidato, quien finalmente resultó electo, Juan Manuel Santos.

Arizabaleta advierte que “en la primera vuelta presidencial salió triunfador Óscar Iván Zuluaga. Luego hubo otra reunión en la que los representantes de Odebrecht dijeron que lo iban a apoyar en su aspiración a la Presidencia”.

Lo que se ha conocido es que los investigadores de la Fiscalía han viajado a Estados Unidos, donde se encuentra Arizabaleta, a entrevistarlo y recaudar el material probatorio.

En su momento, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, tras estallar el escándalo, advirtió que las dos campañas que pasaron a la segunda vuelta presidencial en 2014, la de Zuluaga y la del entonces presidente Juan Manuel Santos, habían recibido dineros de Odebrecht.

El caso de la financiación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga no había tenido avances judiciales; por el contrario, en 2017, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, al determinar que se trataba de un asunto de ingresos de dinero y respaldos no reportados, decidió que este era un tema de competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), con lo que prácticamente quedó sepultado.

Aunque en otros países de América Latina el escándalo de Odebrecht ha tumbado presidentes, como en Perú, los procesos en Colombia solo habían llegado a cargos medios, como el caso del exviceministro de Transporte Gabriel García; el exgerente de la campaña Santos, Roberto Prieto; el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, y el exsenador Otto Bula, entre otros.

De concretarse una imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga, sería el coletazo más contundente por el caso de Odebrecht en Colombia. En su momento, Zuluaga había negado haber recibido sobornos.