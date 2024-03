Los destacados resultados de la justicia virtual. Nació con la pandemia y llegó para quedarse

Los juzgados y tribunales del país tuvieron que modernizarse por la fuerza. Las citaciones a audiencias muchas veces incumplidas por asuntos personales, el uso desmedido del papel, municipios a donde no había jueces ni fiscalía ya tienen acceso, todo esto ha sucedido por cuenta de la virtualidad y seguramente no habría sido posible si no se da la coyuntura de la pandemia.