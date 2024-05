Magistrado de la JEP pone sobre la mesa la posibilidad que el general Rito Alejo del Río vuelva a la cárcel

El general en retiro Rito Alejo del Rio podría perder el beneficio de libertad que le otorgó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 19 de septiembre de 2017. En las últimas horas, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar, correlator del Caso 06 que investiga la ‘victimización de miembros del partido Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado’ , le solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que revoque el beneficio de libertad transitoria y condicionada al excomandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

“Teniendo en cuenta que los beneficios provisionales no son permanentes, si no que estos están condicionados al cumplimiento de los compromisos asumidos ante la JEP y en el presente asunto del señor Del Río Rojas no ha cumplido con sus obligaciones de aporte a la verdad”, señala uno de los apartes del fallo de 50 páginas firmado por el magistrado Salazar.