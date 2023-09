¿Mala noticia para los trabajadores? esto debe saber si necesita un permiso para citas médicas

Permiso para citas médicas

De acuerdo al comunicado, se tendrá derecho al permiso para atender citas médicas, siempre que se presenten los soportes documentales a que haya lugar, y demás documentos solicitados por el empleador para demostrar dicha situación, de conformidad con el Reglamento de Trabajo de la empresa, ya que no se puede perder de vista que los permisos, deberán ser determinados por el empleador en el Reglamento de Trabajo, en los términos del Artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo Numeral 6°.

Sin embargo muchas personas no conocen las condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de pedir un permiso a una cita médica, esto dice el Ministerio de Trabajo. | Foto: Getty Images

En consecuencia, “ debe señalarse que los permisos para atender citas médicas que solicite el trabajador consideramos que deberán ser determinados en el Reglamento de Trabajo, así como las condiciones en que se concederán , ya que si bien el empleador está obligado a otorgar permisos, el uso de las citas médicas debe ser racional y que no puede ser utilizado por los trabajadores como una manera de evadir sus responsabilidades laborales”.

Además, deja claro que, “n o obstante, al no estar regulado dicho derecho por parte de la legislación laboral, la empresa tiene autonomía para reglamentar las condiciones y circunstancias en que otorgará dichos permisos. Es importante anotar que dentro de la autonomía que tiene la empresa no está la facultad de impedir que el trabajador acuda al médico, sino que se limita a fijar las condiciones en que se le concederá el permiso al trabajador”.