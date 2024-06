“Es culpa del gobierno nacional”: familia de uno de los fallecidos en tragedia de puente en Soledad

Zuanzy Chiquillo Solís, sobrina del conductor fallecido desde las afueras de las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla indicó que es culpa del gobierno nacional lo ocurrido, pues no le realizaron los mantenimientos necesarios.

“Nosotros y las otras familias somo los dolidos. No fue ni uno, ni dos, ni tres, fueron varias familias que quedamos con un dolor tan grande y esto no es justo. Mi tío era una persona trabajadora, una persona que de su trabajo a su casa y de su casa a su trabajo. No es justo perder la vida por falta de administración, por culpa del gobierno nacional, por una mala administración perdimos toda la vida”, expresó con la voz entre cortada.