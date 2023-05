Mancuso detalla vínculos de paramilitares con Jorge Gnecco y uno de sus hermanos; afirma que pidieron crear un bloque en el Cesar

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más detalles sobre los empresarios que buscaron apoyo y protección de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en varios departamentos.

En la lista, Mancuso -quien comandó barios bloques de las AUC en el norte del país- detalló las reuniones que sostuvieron con la familia Gnecco, una de las más poderosas e influyentes del departamento del Cesar. Tras las preguntas de la magistrada que preside la audiencia de este jueves, el exjefe paramilitar dio nombres y fechas de los encuentros.

“En el Cesar se hizo reunión con todas las personas ricas del Cesar en su gran mayoría, en la casa de los Gnecco, creo que era Lucas Gnecco donde se hizo la reunión; no me acuerdo con exactitud. Jorge Gnecco fue el que la propició. Incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir nos la prestó, nos la facilitó Jorge Gnecco. Que quedaba en el mejor barrio que tiene Valledupar, que se llama Novalito”, detalló. Jorge Gnecco fue asesinado y las investigaciones han apuntado a que el autor intelectual de ese homicidio fue alias Jorge 40. Por su parte, en el caso de Lucas Gnecco, no ha tenido en su contra ninguna condena por vínculos con paramilitares.

Salvatore Mancuso declara ante la JEP. - Foto: JEP

En su extensa declaración, Mancuso aseguró que en ese lugar tenían su “base de operaciones y de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar”.

Mancuso fue claro en indicar que fue el mismo Jorge Gnecco quien pidió crear las autodefensas en ese departamento, en una visita que le hizo a Carlos Castaño Gil, máximo comandante de las AUC.

Gnecco le transmitió a Castaño la petición de los “gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona”. El excomandante paramilitar contó: “Jorge Gnecco tenía como 200 tractomulas que trabajaban con estas carboneras transportando carbón, y él nos consiguió reuniones de todo tipo: con los militares. Yo fui al Batallón La Popa, en el año 1996, entré y hablé con los coroneles. No recuerdo el nombre, algunos de ellos habían estado en Montería. Me los encontré allá, y bueno automáticamente nos reconocimos cuando nos vimos. Les pedí apoyo para las autodefensas”.

El excomandante paramilitar rinde su declaración ante la JEP. - Foto: JEP

En este punto detalló que se buscó ampliar la alianza con las Fuerzas Militares que operaban en la región. En su versión, Mancuso indicó que en la Brigada 17 y el Batallón de Profesionales por la Jagua del Ibérico tenía relación directa con varios oficiales. Fue con estos mismos que se organizó el operativo para la liberación de dos ciudadanos suecos secuestrados en el Cesar.

“Me encontré con muchos militares por allá, de vieja data venían con nosotros. A esas reuniones asistieron muchos ganaderos allá: Gnecco, Castro. No me acuerdo de todos los apellidos, pero a todos se les pidió colaboración para las autodefensas, que debían aportar recursos, y que era una obligación hacerlo, entre otras cosas porque si le seguían dando dinero a la guerrilla y no lo hacían a las autodefensas pues eso tendría una consecuencia nefasta para todos ellos”, aclaró.

Salvatore Mancuso, excomandante paramiltar, rinde declaración ante la JEP. - Foto: Captura de video

En su primera declaración, el pasado miércoles, el excomandante del Bloque Norte de las AUC mencionó que el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; y el director de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), Sabas Pretelt de la Vega, los convidaron a crear bloques en las zonas de los Montes de María.

En el caso de Sabas Pretelt de la Vega, el jefe de las AUC aseguró que traslada las preocupaciones del gremio de los comerciantes. “El perdido de creación de Autodefensas en las troncales que comunicaban el interior del país con la Costa debido a que paralizaban el ingreso de materia prima y de comercio que se movía por los puertos fluviales en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena”.

En su extensa declaración, Mancuso fue un poco más allá y aseguró que, poco a poco, desde varios sectores buscaron el apoyo de las AUC puesto que sentían que el Ejército no los estaba protegiendo ni tomando acciones para contrarrestar los actos delictivos de los grupos subversivos.

Mancuso se comprometió a entregar, en una audiencia reservada, nombres y cargos exactos de dirigentes políticos, ganaderos, empresarios y representantes gremiales que solicitaron apoyo a las AUC.