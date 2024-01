Margarita Cabello, procuradora general, asegura que la reforma a la salud “es un proyecto que arrasa con lo construido en tres décadas”

“Se están tomando medidas ajenas a la normatividad, como es el hecho de no pagar los presupuestos máximos, de no pagar los ajustes a esos presupuestos, de no revisar técnicamente las UPC, las Unidades de Pago por Capitación”, explicó la Procuradora la forma cómo se han venido asfixiando las EPS por parte del Gobierno.

Falta de servicio por no pago del Gobierno

“Ya las entidades de salud no han podido o han tenido que limitar la prestación de los servicios sociales como enfermería, pañales y una serie de cosas y de implementos que se entregaban antiguamente, pero que no dan por la presión del no pago de diciembre de presupuestos máximos de nada de entregar los dineros. Dos billones y medio de pesos están debiendo, aunque diga que no debe nada, pero sí los está debiendo”, contó sobre la crisis.