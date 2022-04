Mary Joe, la joven que dejaron “varada” en un aeropuerto, llegó a su cita médica

Mary Joe Correa tenía una cita en la ciudad de Medellín este lunes. Para ello, planeó su viaje desde Montería, alistó todo y el domingo llegó temprano al aeropuerto Los Garzones en la capital de Córdoba, pero no la dejaron subir al avión. Los funcionarios de Latam le advirtieron que las características de su silla de ruedas no eran permitidas “por seguridad” y la dejaron en el aeropuerto.

La joven que padece de atrofia muscular necesita su silla de ruedas como cualquier persona requiere su piernas para movilizarse y la solución que le dieron los funcionarios de Latam es que: “si quiere viajar, debe dejar la silla”, la respuesta de ella fue contundente: “era como yo pedirle que te quitaran las piernas, claramente me dijo que no, que no podía viajar”.

La aerolínea se comunicó con SEMANA y entregaron su versión de lo ocurrido. Advirtieron que no hubo un caso de discriminación, simplemente un hecho fortuito donde la pasajera, Mary Joe, no presentó la ficha técnica de la silla, lo que dificultó hacer el abordaje.

“En el caso de la pasajera del vuelo LA4327 no se presentó la documentación requerida para validar la información del amperaje de las baterías y así verificar si estas eran seguras para el vuelo, por lo que el personal de Latam no pudo autorizar su embarque”, dijo la aerolínea.

Otra versión tiene la misma Mary, que aseguró cómo ella buscó las especificaciones de su silla, donde estaba el amperaje de las baterías y lo presentó a los funcionarios de Latam y aún así no le permitieron el abordaje.

Mary Joe Correa, la mujer que padece atrofia muscular, tiene una cita médica en Medellín y la aerolínea Latam no le permitió viajar. - Foto: Cortesia - Mary Joe Correa

“No es cierto. Esa fue la ficha que yo mostré en el aeropuerto, donde están los amperios de la batería. Ellos, allá en el aeropuerto, se pusieron hacer multiplicaciones con los números y el resultado arrojaba si yo viajaba o no, pero yo les mostré la ficha técnica”, dijo Mary.

Incluso advirtió que con la misma aerolínea ha viajado en repetidas oportunidades, con la misma silla y en ninguno de esos viajes le negaron el abordaje, solo en esta oportunidad cuando los funcionarios de la aerolínea, al parecer, no tenían claro el procedimiento.

“Les dije que me colaboraran, me dijeron que esperara un momento y atendían a una persona que estaba delante mío. Eso no demoró mucho y cuando me atendieron me pidieron una ficha técnica de la silla de ruedas, yo les dije que no tenía la info y que todo salía en internet, que en febrero cuando viaje por la misma aerolínea ellos mismos buscaron”, aseguró Mary.

Mary Joe Correa sufre de atrofia muscular y Latam no le permitió viajar con su silla de ruedas pic.twitter.com/nwIQmetkRx — Cosas Judiciales (@DatoJudicial) April 10, 2022

Finalmente, a Mary le tocó comprar otro tiquete, con otra aerolínea, que sin problemas y con la misma silla, le permitieron viajar a Medellín, cumplir con la cita médica que esperó por meses y que por culpa de un “extraño” procedimiento de los funcionarios de Latam en Montería, casi pierde.

“Le dije que si ya me tenían respuesta y me dijeron que no podía viajar, que la única solución que me daban era que dejara la silla de ruedas en Montería, a lo que yo les respondí, que cómo me pedía eso, era como yo pedirle que te quitaran las piernas, claramente me dijo que no, que no podía viajar”, señaló Mary.

Para confirmar la equivocación en el procedimiento de Latam, Mary se volvió a comunicar con SEMANA y envió un video del abordaje y de cómo logró aterrizar sin problemas en la ciudad de Medellín, cumplir su cita y comprar otro tiquete de regreso.