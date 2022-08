Más de 14.500 páginas web han sido bloqueadas por material de abuso sexual infantil

Colombia registró un descenso de los casos relacionados con el delito de pornografía infantil, según informó este martes la Policía Nacional, que destacó las acciones que se han venido adelantando en varias regiones del país.

El jefe del Centro Cibernético de la Policía, mayor Adrián Vega, indicó que en los primeros seis meses de 2022 se registró un descenso del 4 % de los casos de pornografía con menores de 18 años, debido a las labores que han venido adelantado las autoridades en materia de control y prevención.

En ese sentido, señaló que las acciones están encaminadas a combatir el sexting, que consiste en el envío de fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal por medio de dispositivos móviles.

Igualmente, las autoridades avanzan en la lucha contra la “Sextorsión”, a la que se ve expuesta una persona que es extorsionada o chantajeada, generalmente por aplicaciones de mensajería por Internet, con una imagen o video de sí misma desnuda o realizando actos sexuales, mediante sexting.

La Policía señaló que de esta situación se han visto afectadas muchas personas en “un mundo en donde el contenido que se divulga en redes sociales es cada vez es más fuerte y los niños, niñas y adolescentes tienen ahora más acceso a diferentes plataformas en Internet”.

El mayor Vega señaló que en los primeros seis meses de 2022, cerca de 14.500 páginas web que contienen Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) han sido bloqueadas por las autoridades a través del Centro Cibernético Policial, lo que representa un incremento del 64 % comparado con 2021.

El uniformado indicó que en ese período también se avanzó en las investigaciones y capturas de personas que están detrás de este delito con el apoyo de organismos internacionales.

“Es importante señalar que la articulación con la cooperación internacional que nos da ese tipo de enlaces e interacción con Interpol y Europol, nos ha conllevado a obtener mayor información para lograr tener insumos de cara a poder identificar estas páginas y generar todo el protocolo y despliegue de información, suspensión y bloqueo de estos sitios web”, indicó.

Indicó que otro de los factores que ha ayudado a disminuir este delito son las actividades de prevención, en colegios, barrios, entre otros espacios, donde se han realizado 76 campañas, impactando a más de 3.400 niños, niñas y adolescentes, 440 docentes y 1.960 padres de familia.

Según diferentes expertos, la mejor forma de evitar que los niños, niñas y adolescentes caigan en este tipo de situaciones recae en la prevención. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“En los últimos años, tanto los delitos informáticos como estos delitos que implican una afectación a esta población infantil han incrementado, sin embargo, durante los primeros siete meses del presente año se ha registrado una disminución”, aseguró.

Añadió que “este cambio está directamente relacionado con las campañas que se han desplegado desde el centro de capacidades para la ciberseguridad de Colombia, con la sensibilización de los padres de familia, los docentes en los colegios y a través del contenido en nuestras redes sociales”.

Aseguró que en el primer semestre fueron capturados 35 pedófilos, se han presentado 546 casos de grooming (falsos perfiles para acercamiento a menores), 417 casos de sextorsión (extorsión sexual) y 189 de casos ciberbullying (publicación de imágenes o videos).

Finalmente, señaló que las cinco zonas con mayor afectación por estos delitos son Bogotá (330 denuncias), Medellín (81), Cali (37), Barranquilla con (25) e Ibagué (20).

Las autoridades indicaron que pese a reducción de los casos relacionados con el delito de pornografía infantil en el país, se seguirá trabajando para combatir esta práctica, tanto con el bloqueo de las páginas web como para dar con el paradero de los responsables de operarlas.

¿Cómo prevenir caer en estas situaciones?

Según diferentes expertos, la mejor manera de evitar que los niños, niñas y adolescentes caigan en este tipo de situaciones recae en la prevención, la cual se debe basar en educación afectivo-sexual, que ayude a que esta población se forme adecuadamente en materia de sexualidad.

Al mismo tiempo, es importante que se eduque a esta población en el uso responsable de herramientas digitales.

“Es esencial tener en cuenta que especialmente en el online grooming el engaño es lento y no hay consentimiento del niño o niña, no son conscientes de lo que les ocurre, y no tienen las herramientas adecuadas para defenderse. Nunca podrá ser culpa de ellos”, señaló la organización Save The Children.

La comunicación también es fundamental, antes y en caso de que este tipo de situaciones lleguen a ocurrir, ante lo que también es aconsejable acudir a las autoridades correspondientes para denunciar a los responsables.