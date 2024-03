“Mataron a mi abuela. Son unos cobardes”: desgarradoras lágrimas de Francy, la nieta de la líder indígena que asesinó Iván Mordisco

El dolor de Francy Liliana Ascué es desgarrador. La bella joven apenas puede narrar lo que pasó en medio de sus lágrimas. “Yo salí del lado de la casa y estaban disparando. Llegué al lavadero y me medí. Si yo cabía, ella cabía. Me dije ‘este es el escondite de mi abuela’... Cuando fui ya estaba tirada. Estaba muerta”, narra.

“Cuando ya venía corriendo fue cuando mi hermano gritó ‘mataron a mi abuela’ y yo no le creía porque no había pasado mucho desde que la había dejado ahí”. Dice la mujer que cuenta que en el momento aun la víctima se encontraba viva, por lo cual después de tranquilizar a su hermano, llevó a su abuela al hospital, que en primer momento la información era de que la mujer la estaban estabilizando dentro del centro médico.

“Son unos simples señores que dicen que son cuidadores de nosotros y eso es mentira, ellos no son nada, no son familia, no son nada de nosotros. No estoy de acuerdo con el daño que han hecho contra nosotros”, narró la Francy Liliana Ascué en medio del impacto por la noticia del asesinato de su abuela.