Este es el impactante testimonio de la joven patrullera de la policía atacada por indígenas embera: “Me jalaron el cabello, me golpearon, me arrastraron por el piso”

Uno de los videos más impactantes de la barbarie que se vivió en el centro de Bogotá tuvo lugar en la estación de Las Aguas de Transmilenio. Allí se escucha la voz aterrada de la persona que está grabando cómo una turba enardecida arrastra a golpes a una mujer policía. La joven es sacada de la estación y tirada a la calle por las puertas donde usualmente se toma el articulado.

“No, no, nooo, que no le pegueen”, se le escucha gritar con preocupación a la mujer que estaba grabando el video a más de una cuadra de distancia. La patrullera se llama la Íngrid Yaneth García.

En este video se ve cómo indígenas y encapuchados con palos agarran a la auxiliar de la Policía, la arrastran hasta sacarla de la estación de Transmilenio.



“Me atacaron, me jalaron el cabello, me estaban arrastrando en el piso, me golpearon... La ciudadanía me ayudó, ellos me ayudaron a salir de esa estación y aun así me seguían, pero al fin de cuentas pude salir”, dijo conmovida en una entrevista con CM&.

Se busca a los responsables

Las restricciones que se le han impuesto a las Fuerzas Militares y de Policía para intervenir en las protestas contrastan con la violencia y brutalidad con la que están siendo atacados en medio de protestas, sin que se puedan siquiera defender, pues los nuevos protocolos no lo permiten y están a merced de los violentos.

Así sucedió este miércoles en el centro de Bogotá, en donde los indígenas embera se encontraban protestando, pasaron a los hechos y casi matan a golpes a un policía en la Séptima, al frente del edificio de Avianca. A unas cuadras una mujer uniformada casi es linchada en una estación de TransMilenio.

Y es que en una verdadera batalla campal se convirtió el Centro de Bogotá en la tarde de este 19 de octubre, cuando centenares de indígenas que se habían tomado de manera irregular el antiguo edificio Avianca, ubicado en el Parque Santander, se empezaron a enfrentar con uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Según conoció SEMANA, hacia las 11:30 de la mañana, decenas de indígenas de la comunidad embera katío que estaban asentados en el Parque Nacional y posteriormente fueron reubicados en La Rioja, se tomaron las entradas y salidas de esta edificación.

Al interior del edificio, hacia el mediodía, había más de 200 personas retenidas en contra de su voluntad. De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los indígenas empezaron a realizar actos violentos en contra de los gestores de convivencia de la Alcaldía y a ocasionar daños a la infraestructura, por lo cual el grupo de la fuerza disponible de la Policía realizó intervención en compañía del Esmad.

Indígenas golpean brutalmente a un policía en el centro de Bogotá.



Cuando intervino el Esmad, los manifestantes se dispersaron por la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar y a diferentes puntos del centro de la ciudad.

Precisamente, en la carrera séptima, en un video divulgado por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se ve el momento exacto en el que un policía, que al parecer habría sido derribado hacia el piso, empezó a ser atacado a punta de palos por parte de los indígenas.

En otros de los videos de los hechos ocurridos en el Centro de Bogotá, se ve el momento en que indígenas ingresan a la estación de TransMilenio Museo del Oro y atacan, al parecer, a una mujer auxiliar de la Policía.

De igual modo, imágenes compartidas por la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, dan muestra de cómo los indígenas empezaron a atacar con palos a varias de las personas que transitaban por la carrera séptima.

Lo que dijo el presidente Petro

El mandatario colombiano se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, en un mensaje donde condenó los actos de violencia y las agresiones de las que fueron víctimas varios integrantes de la Fuerza Pública en el centro de la capital del país.

De la misma manera, el jefe de Estado realizó una reflexión y dijo de manera directa que la falta de diálogo tendrá como consecuencia que se agudicen los hechos violentos en la sociedad.

Y dejó claro: “Todo miembro de la Policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos humanos. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”.

Así mismo, el mandatario colombiano visitará a los integrantes de la Policía que resultaron heridos en medio de las manifestaciones de los indígenas.

La Alcaldía de Bogotá responde

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que por estos días está afuera del país, se pronunció acerca de la jornada de protesta adelantada por miembros de la comunidad indígena en el centro de la capital y que terminó en enfrentamientos entre los manifestantes y uniformados de la Policía.

A través de su cuenta en Twitter, rechazó las agresiones de algunos indígenas hacia los gestores de convivencia que buscaron mediar para evitar que las acciones violentas escalaran. Así mismo, pidió ayuda al Gobierno nacional para evitar los desplazamientos de esta población a Bogotá y garantizar el retorno a sus territorios.

“Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de dos años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos. El Gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”, comentó la alcaldesa.