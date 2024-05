“Me dicen Murillo, el breve, yo me río”: así habla Álvaro Leyva, del canciller de la República, ¿por qué?

Ante la pregunta de si le daba guayabo el nombramiento de Murillo en la Cancillería, Álvaro Leyva fue contundente en su respuesta. “No, cada torero trae su cuadrilla y cada alcalde manda en su año y lo lindo de todo eso es la brevedad, alguien me dice Murillo, el breve, yo me río, ¿yo qué me voy a meter en eso?” , manifestó el excanciller en diálogo con SEMANA, dejando a entrever alguna molestia con el recién nombrado funcionario.

Luego, se le cuestionó de por qué se refería al canciller como ‘Murillo, el breve’. Pero la respuesta también dejo ver una relación complicada entre los dos. “Pues no sé, porque hay quienes llegan y creen que es para toda la vida”. Manifestó el exfuncionario en la entrevista, que luego habló acerca de lo que fue el contrato de adjudicación para la expedición de pasaportes para la empresa Thomas Greg and Sons, que fue la que le costó el puesto como canciller.

“Perdóneme, voy a hablar en castellano, yo no quiero echarle vainas a nadie, pero es que él me dijo a mí que había que conciliar. Entonces yo en eso no me meto, qué gano yo estableciendo cómo sucedió, en qué momento y después lo dijo entre dos testigos. Cada cual manda en su momento”, dijo Leyva a la pregunta de qué pensaba de que Murillo le devolviera las facultades de contratación al secretario general de la Cancillería.