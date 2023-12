“Me dijo no tenga miedo de mí”, la dura declaración de mamá de Valentina Trespalacios

“Cuando lo conocimos dijo que era bueno, que trabajaba en Estados Unidos, que quería rehacer su vida en Colombia, que estaba en proceso de separación y que quería tener una familia con Valentina, que confiara en él, que no tuviera miedo de él”, señaló la testigo y madre de Valentina.

Laura, madre de Valentina, no se guardó nada. Señaló a John Poulos como el asesino de su hija, le dijo que fue cruel, asesino, que le arrebató de manera violenta la vida, que no tuvo compasión con ella, la atacó, dijo la testigo, mientras su hija estaba desprotegida, delicada por cuenta de una cirugía que previamente se realizó.

“John Poulos sabían que ella se había hecho una cirugía, que estaba súper delicada y su salud estaba frágil, que no se podía defender en ese momento y ese hombre la humilló mucho, la golpeó sin compasión, él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él”, explicó la mamá de Valentina durante el juicio contra John Poulos.