“Me voy a vengar. Acuérdense”. Vecinos temen represalias por exmilitar que fue expulsado de su conjunto en Facatativá

🔴 ATENCIÓN. Se conocieron en audios de WhatsApp amenazas de muerte que jhon Leonardo Rocha el ex militar, perteneciente a la reserva activa que apoya a los partidos de la oposición, envío a vecinos que presionaron su salida del conjunto residencial por violento con residentes https://t.co/cYPMdhTPA0 pic.twitter.com/ZSTVLg91F5

¿Por qué no ingresaron, papi, al apartamento? Ahí los estaba esperando con candela, hp (...) Fueron varones dañando los vidrios, ¿por qué no se entraron? Fueron bandidos, qué manes tan malos y bravos en gavilla (...) Déjese ver la jeta gran hp” (sic).

En otro audio, asegura que ya tiene identificadas a las personas que le pintaron y volcaron el vehículo; así como aquellos que llamaron a la Policía. “Con la listica que ya tengo, y las foticos que ya tengo de la gente, papi, me voy a vengar, uno por uno me voy a vengar. Acuérdese” (sic).

Vecinos cansados de exmilitar problemático en Facatativá no se controlaron y casi lo linchan; le comprarían hasta el apartamento

Contexto: Vecinos cansados de exmilitar problemático en Facatativá no se controlaron y casi lo linchan; le comprarían hasta el apartamento

Las amenazas al vigilante del turno nocturno, a quien insultó y amenazó con lo que parece ser un arma de fuego, no sin antes golpear hasta romper un monitor por “ser el que prendió las alarmas” fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los vecinos.

Tras esto, decidieron realizar una protesta en plena vía pública. Sin embargo, al notar que la Policía no llegaba, pintaron el vehículo del exmilitar, lo volcaron, le pusieron encima una moto y un carrito de helados, dejándolo así en pérdida total. La misma suerte corrió otro vehículo que sería también propiedad del militar y que puede describirse como un jeep con pintura de camuflado.

Los vecinos destruyeron las pertenencias del señor Rocha, indicando que estaban cansados de las quejas pacíficas que no daban ningún resultado. | Foto: Captura de pantalla Twitter

Rocha Bernal tuvo que ser sacado en una tanqueta de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) – conocida hasta hace poco como Esmad – mientras los vecinos aplaudían y esperaban que no volviera nunca más. Y es que no era la primera vez que este hombre, bastante fornido y quien según varios relatos anda armado, protagonizaba este tipo de agresiones contra los vigilantes, personal del conjunto y todo aquel que le interrumpiera el paso por los pasillos.

“Por el simple hecho de que no le cambiaron un bombillo, amenazó de muerte a una celadora del conjunto, y esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque no hay empresa de seguridad que quiera prestarnos el servicio”, manifestó uno de los vecinos que, visiblemente cansado de la actitud del exmilitar, espera que no vuelva al conjunto para que reine así la paz y tranquilidad.