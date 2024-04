Megacriadero de marranos vierte los desechos al río de la vereda Dominguillo, Santander de Quilichao; el daño ambiental es enorme

Esta situación, dice la comunidad, se viene presentando desde hace cinco años; no obstante, en los últimos doce meses, el daño ambiental se multiplicó y ahora es insostenible.

Así están acabando con el río de la vereda Dominguillo, en Santander de Quilichao. Un megacriadero de marranos vierte los desechos en el afluente y, a pesar del angustioso clamor de la comunidad, la autoridad ambiental CRC no responde al llamado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DnNczuA7Mx

El recorrido quedó pactado para el jueves, 21 de marzo, y a pesar de la confirmación por parte de la CRC, nadie de la autoridad ambiental llegó a la vereda. No es la primera vez que los dejan plantados, aseguran.

SEMANA intentó contactarse con el director Amarildo Correa, pero no el dirigente no respondió la comunicación y no fue posible tener respuesta sobre este caso y la presunta negligencia de la CRC para evitar el crecimiento de este daño ambiental.